دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جاد جلوبال" للتطوير العقاري، عن وضع حجر الأساس إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية لمشروعها الجديد "171 جاردن هايتس"، بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم، في منطقة "جميرا جاردن سيتي" التي تطورها شركة "مِراس" للتطوير العقاري في دبي.

ويتألف "171 جاردن هايتس" من 171 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، تتنوع بين الأستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين. يتميز المشروع بتقديم تجربة سكنية تجمع بين الفخامة والراحة، مع فرص استثمارية ذكية، مما يضع معايير جديدة للحياة الراقية في قلب دبي بالقرب من معالم بارزة مثل شارع الشيخ زايد، أرض المعارض، المركز المالي، أبراج الإمارات، وسط مدينة دبي، سيتي ووك، وجميرا.

يتزامن هذا المشروع مع الإطلاق الرسمي للمبيعات، ليكون علامة جديدة في مسيرة "جاد جلوبال" في تطوير المشاريع العقارية. إلى جانب ذلك، تعتزم الشركة تنفيذ المزيد من المشاريع في "جميرا جاردن سيتي" خلال الأشهر المتبقية من عام 2024 والعام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار درهم.

يحتوي المشروع على مجموعة من المرافق الفاخرة التي تعزز راحة ورفاهية السكان، بما في ذلك حوض سباحة لا متناهي، نادي اجتماعي مخصص للتجمعات والفعاليات، صالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات، ومحطات شحن للمركبات الكهربائية.

تتمتع منطقة "جميرا جاردن سيتي" بخصائص تجعلها وجهة استثمارية متميزة، من بنية تحتية متطورة وشبكة مواصلات شاملة تشمل محطة مترو مخطط تنفيذها ضمن خطة هيئة الطرق والمواصلات.

وبهذه المناسبة، صرح محمد الشيخ، الشريك المؤسس لشركة "جاد جلوبال": "لقد نجح فريقنا في تطوير العديد من المشاريع البارزة في مختلف أنحاء دبي، ما ساهم في تعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي للعقارات الفاخرة. إن خبرتنا الطويلة في هذا القطاع مكنتنا من تقديم مشاريع أيقونية تعكس روح الابتكار والطموح التي تتميز بها دبي."

وأضاف محمد الشيخ: "يمثل مشروع '171 جاردن هايتس' التزامنا الجديد بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة تتماشى مع رؤية دبي لمستقبل مستدام ومبتكر. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة سكنية تتجاوز التوقعات وتضيف قيمة كبيرة للمشهد العقاري المتطور في المدينة."

الجدير بالذكر أن جميع الوحدات السكنية في "171 جاردن هايتس" تقدم مفروشة بالكامل بتصاميم راقية، مما يتيح للسكان تجربة معيشية متميزة. يعد المشروع خيارًا مثاليًا للإقامة طويلة الأجل أو للتأجير كبيوت للعطلات، مع عوائد استثمارية مرتفعة وخيارات تأجير مرنة.

حول شركة جاد جلوبال للتطوير العقاري ذ.م.م

تعد "جاد جلوبال" مرادفًا للتميز، حيث تجمع بين السخاء والالتزام في كل مشروع تقوم به. تأسست الشركة على يد رواد القطاع العقاري ذوي الخبرة الواسعة، وتتخصص في تقديم تجارب عقارية فاخرة تجمع بين التصميم المبتكر والجودة العالية والعوائد الاستثمارية القوية. مشاريعها ليست مجرد مبانٍ، بل مجتمعات مدروسة بعناية حيث يلتقي العيش الراقي مع القيمة المستدامة. مع التركيز على الشفافية والنزاهة، تعد "جاد جلوبال" شريكك الموثوق في صياغة رحلات عقارية استثنائية.

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