أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، لإطلاق صندوق استثمار عقاري خاص مغلق، يستهدف تطوير مشروعين عقاريين نوعيين في مدينتي الرياض وجدة، بإجمالي حجم أصول يبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا على التوجه الاستثماري للشركتين في السوق العقاري السعودي، والمساهمة في تعزيز جاذبيته من خلال تطوير مشاريع عقارية مبتكرة وذات قيمة مضافة. ويهدف الصندوق إلى تنفيذ مشروعين استراتيجيين في مدينتين من أكبر و أبرز مدن المملكة.

في مدينة الرياض، سيتم تطوير مشروع سكني فاخر في حي الخزامى، الذي يركّز على توفير بيئة معيشية متكاملة ترتقي بمفهوم جودة الحياة، من خلال وحدات سكنية متنوعة تتسم بالخصوصية، والخدمات الراقية وتصميم معماري يتماشى مع توجه المملكة العربية السعودية ورؤيتها الحديثة، حيث يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من أهم معالم العاصمة، ما يعزز من قيمته الاستثمارية ويجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن المتميز ضمن أحياء الرياض الراقية.

أما في مدينة جدة، فسيُقام مشروع متعدد الاستخدامات في شمال جدة على طريق الملك عبد العزيز، يضم أبراجًا سكنية وتجارية، بالإضافة إلى فندق فاخر، ومكاتب أعمال، ومساحات تجارية ومطاعم. ويأتي تصميم هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية المتكاملة، التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه في موقع استراتيجي، وتلبية لتوجه ورؤية المملكة في المحافظة وتعزيز هويتها و طرازها المعماري بشكل حديث يتماشى مع متطلبات العصر مما يدعم تطور المشهد الحضري في جدة.

وبهذه المناسبة، عبّر الأستاذ نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية: "نعتز بالتعاون مع الجزيرة كابيتال في تطوير مشروعين نوعيين، حيث تم اختيار مواقع استراتيجية وتصميم منتجات عقارية وفق دراسات دقيقة لحركة السوق وتوجهاته، وبما يتماشى مع الكود العمراني والهوية المعمارية لكل منطقة" وأضاف: "أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لرؤية الشركة في تطوير مشاريع عقارية نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة."

من جهته، أوضح الأستاذ نايف المسند، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال: " نحن في الجزيرة كابيتال نواصل التزامنا بتقديم فرص استثمارية نوعية تواكب تطلعات عملائنا وتنسجم مع متطلبات السوق المتجددة، ويأتي إطلاق هذا الصندوق بالشراكة مع شركة نايف صالح الراجحي الاستثمارية، بصفتها مطورًا عقاريًا متخصصًا، امتدادًا لاستراتيجيتنا الرامية إلى تنويع منتجاتنا الاستثمارية وتعزيز شراكتنا الفاعلة في القطاع العقاري."

كما أكد الأستاذ بندر الحقيل، رئيس الأصول العقارية في الجزيرة كابيتال: "أن إطلاق الصندوق يُعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية "الجزيرة كابيتال" الهادفة إلى تقديم منتجات استثمارية عقارية متنوعة وعالية الجودة. وأضاف: "إن التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة متخصصة في القطاع العقاري، مثل شركة نايف الراجحي الاستثمارية - المطور العقاري لمشروعي الصندوق- يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح المشاريع وتحقيق العوائد المستهدفة."

وتُعد شركة نايف الراجحي الاستثمارية من المجموعات الاستثمارية الرائدة في المملكة، حيث تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات، مع تركيز خاص على القطاع العقاري. وتمتلك الشركة سجلًا حافلًا بالإنجازات داخل المملكة وخارجها، ما يعكس خبرتها العميقة ورؤيتها الاستراتيجية في تطوير الأصول العقارية وفق أعلى المعايير.

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