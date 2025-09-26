الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت دوو، المنصة المعززة بالذكاء الاصطناعي والمتخصصة في تحسين تجارب العملاء للمؤسسات، عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 1.7 مليون دولار بقيادة ميراك كابيتال، وبمشاركة +VC ومستثمرين استراتيجيين آخرين من المنطقة.

انطلقت دوو على أيدي فريق من رواد الأعمال والتقنيين المتمرسين الذين جمعوا بين خبرتهم في تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وإلمامهم العميق باللهجات العربية وخصوصياتها الثقافية، لتقدم حلاً ذكياً يعيد ابتكار تجربة خدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي. هذا التوجه المراعي للسياق المحلي كان عاملاً رئيسياً في الانتشار السريع للمنصة، في وقت يتزايد فيه طلب العملاء على السرعة والتخصيص وسهولة الوصول عبر القنوات الرقمية.

وتتخذ دوو من الرياض، المملكة العربية السعودية، مقرًا رئيسيًا لها. مما يعزز موقعها في قلب مشهد الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة. ومع توسّع عملياتها في المملكة، تسعى دوو إلى ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في الاقتصاد الرقمي الإقليمي، ووضع معايير جديدة لخدمات العملاء المؤسسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

يعكس هذا الاستثمار الثقة المتزايدة في رسالة دوو الهادفة إلى أن تصبح المنصة الرائدة لتجارب العملاء بالذكاء الاصطناعي في الخليج، وذلك من خلال تمكين المؤسسات من توسيع نطاق الدعم، خفض التكاليف، وتقديم تفاعلات فائقة التخصيص عبر قنوات متعددة تشمل واتساب، إنستغرام، المواقع الإلكترونية، والتطبيقات. وتعمل دوو بالفعل مع أكثر من 50 مؤسسة في قطاعات الاتصالات، الطيران، البنوك، والتجارة الإلكترونية. كما تواصل الشركة تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، ودعم طموحات المملكة في أن تكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وقال علي محسن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة دوو: “تجربة العملاء أصبحت ساحة التنافس الجديدة بين الشركات، والذكاء الاصطناعي هو الأداة الفاصلة. منصتنا لا تقتصر على أتمتة الردود، بل تقدم تفاعلات مخصصة باللهجات المحلية وبأسلوب العلامة التجارية، لتمنح كل عميل شعورًا بأن صوته مسموع فورًا. هذا الاستثمار يسرّع من مهمتنا في جعل الذكاء الاصطناعي في الواجهة الأولى لتجارب العملاء في الخليج وخارجه. ماجذب اهتمام المستثمرين هو أننا لا نقدم مجرد أداة جديدة للذكاء الاصطناعي، بل نطور تقنية واعية بالسياق الثقافي تفهم عملاء المنطقة وتلبي احتياجاتهم بدقة. ويؤكد النمو المتسارع في قاعدة عملائنا وإيراداتنا أن السوق يُظهر طلبًا قويًا على هذه الحلول، فيما يمنحنا هذا التمويل دفعة إضافية لتعزيز الابتكار وتوسيع حضورنا في الخليج."

من جانبه قال عبدالإله الشريف، نائب رئيس رأس المال الجريء في ميراك كابيتال: “الذكاء الاصطناعي يغير طريقة عمل الشركات، وخدمة العملاء من أبرز مجالاته المباشرة والأكثر تأثيرًا. من خلال قيادتنا لهذه الجولة في دوو، نحن نستثمر في شركة لديها القدرة على وضع معيار جديد لتجارب العملاء في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي.”

ستستخدم دوو هذا التمويل لتسريع تطوير منتجاتها، تعزيز تكاملها مع أبرز أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية، وتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية والخليج العربي.

نبذة عن دوو

دوو هي منصة لدعم العملاء قائمة على الذكاء الاصطناعي، بُنيت للمؤسسات التي لها كثافة عالية من تفاعلات وتواصل العملاء. يندمج وكيلها الذكي مباشرة في أنظمة الأعمال القائمة للتعامل بشكل مستقل مع طلبات الخدمة المعقدة. ومن خلال تقليل الاعتماد على الوكلاء البشريين، تساعد دوو المؤسسات على تحسين رضا العملاء، وتسريع أوقات الحل، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

نبذة عن ميراك كابيتال

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص التقنية عبر مراحل مختلفة وقطاعات متعددة. تعتمد ميراك على أبحاث تقنية متعمقة ورؤية استثمارية متقدمة، مما يتيح لها استكشاف الفرص المتماشية مع التحولات الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. تهدف الشركة إلى الشراكة مع رواد المستقبل في التحولات التقنية، وفتح أسواق جديدة، وخلق فرص نمو، حيث يشكل الابتكار وروح المبادرة حجر الأساس لبناء المستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات