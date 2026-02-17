مسقط – رعى ظفار الإسلامي – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- القمة السابعة عشر لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت عنوان " التمويل الإسلامي للمستقبل: فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي" التي استضافها البنك المركزي العماني مؤخرًا في فندق سانت ريجيس بمسقط.

وهدفت هذه القمة التي تجمع بين البنوك المركزية والجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية ورواد الصناعة المصرفية الإسلامية إلى الإسهام في ترسيخ نظام مالي عالمي يتسم بالاستقرار والالتزام بالقيم الأخلاقية. كما سلطت الضوء على قضايا التمويل الإسلامي، بما في ذلك معالجة التحديات الراهنة، ودعم نمو القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير سوق الصكوك، وغيرها من القضايا.

وقال عامر بن سعيد العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي: "تُعد القمة السابعة عشرة للخدمات المالية الإسلامية من أبرز المنصات العالمية التي تجمع رواد الصناعة ومؤسسات التمويل الإسلامية تحت سقف واحد. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث تأكيدًا على التزامنا بدعم التطور المستمر لقطاع الصيرفة الإسلامية، وتعزيز دوره في بناء منظومة مالية مستدامة تقوم على الابتكار والمسؤولية والقيم الأخلاقية".

وأكد العمري أن مستقبل التمويل الإسلامي واعد، ولذلك التعاون بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وصناع القرار سيواصل دفع هذا القطاع نحو مزيد من النمو والابتكار، متطلعًا إلى استمرار دور ظفار الإسلامي كشريك فاعل في هذه المسيرة.

وقد شهدت القمة مشاركة ما يقارب 40 متحدثًا ضمن أكثر من 10 جلسات متخصصة للتواصل المهني، وأكثر من 20 حلقة نقاشية تفاعلية. كما تضمن الحدث معرضًا شاركت فيه مجموعة من النوافذ الإسلامية والبنوك والمؤسسات الفاعلة في قطاع التمويل الإسلامي.

وكان ظفار الإسلامي قد استطاع من توسعة شبكه فروعه لتشمل 30 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر و الشباب والسيدات إلى رواد الأعمال وحاملي بطاقات الرفعة والريادة لتلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة. كما يحرص ظفار الإسلامي على مواكبة التغيرات العديدة التي تطرأ على قطاع الصيرفة الإسلامية لتقديم حلول مصرفية تتميز بطابع الابتكار وتتوافق مع أعلى معايير الجودة والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استثماره في الخدمات المصرفية الرقمية، مُحسّنًا بذلك تجارب الزبائن من خلال تطبيقات الهاتف النقال، وأنظمة الدفع الإلكترونية.

و يُساهم ظفار الإسلامي بجهوده الفعالة في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعم أهداف رؤية عُمان 2040.

-انتهى-

