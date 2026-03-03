القاهرة، أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققًا أداءً متوازنًا في عملياته المصرفية الأساسية. وسجل البنك نموًا في صافي الأرباح بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية واستمرار نجاح الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز القيمة المستدامة من الأنشطة الأساسية.

وبحسب النتائج المالية، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% ليصل إلى 484 مليار جنيه مصري، فيما نمت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 30% لتصل إلى 184 مليار جنيه مصري، في انعكاس مباشر لدور البنك المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتمويل القطاعات الحيوية إلى جانب مساندة الشركات الكبرى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

كما واصل البنك تعزيز قاعدة الودائع، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 29% لتصل إلى 334 مليار جنيه مصري، مما يؤكد ثقة العملاء المتواصلة في البنك وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها في بيئة مصرفية تنافسية.

كما بلغ صافي الدخل من العمولات 3 مليارات جنيه مصري، بنمو قدره 21% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة.

ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل القطاعات الحيوية وتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق المصري، إلى جانب دعم الشركات الكبرى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ومن خلال مجموعة خدماته المتكاملة من الحلول المصرفية والدعم الإقليمي القوي، يظل البنك في موقع متميز لاقتناص الفرص الناشئة وتحقيق قيمة مستدامة. كما يحرص البنك على ترسيخ ثقافة الابتكار وتبني أحدث التقنيات المصرفية لضمان تجربة رقمية آمنة ومرنة، مما يعزز ثقة العملاء ويؤكد مكانته كشريك مالي موثوق للمستقبل

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في 22 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.40 تريليون درهم (382 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات