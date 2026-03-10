أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فيرتكس القابضة عن تحقيق إنجاز بارز في مسيرة نموها، حيث بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة 1.6 مليار درهم إماراتي خلال عام 2025، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 57% مقارنةً بـ 1.02 مليار درهم في عام 2024.

ويمثل هذا الأداء زيادة مطلقة قدرها 580 مليون درهم في قيمة الأصول تحت الإدارة، مدفوعًا بالتوسع المستمر في محفظة الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة في إدارة الأصول عبر منصاتها الاستثمارية المختلفة.

وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة فيرتكس القابضة:

“يعكس النمو القوي في حجم الأصول تحت الإدارة الثقة المتزايدة من شركائنا ومستثمرينا، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع. نواصل في فيرتكس التركيز على التوسع المدروس، والاستثمارات الاستراتيجية، وخلق قيمة مستدامة عبر مختلف مكونات محفظتنا الاستثمارية.”

وأضاف:

“نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز مكانة فيرتكس القابضة كمنصة استثمارية موثوقة لإدارة الأصول في المنطقة.”

أداء قوي عبر القطاعات

شهدت أنشطة الشركة خلال عام 2025 أداءً قويًا عبر عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث سجلت:

• 1.6 مليار درهم إجمالي الأصول تحت الإدارة

• 57% نمو سنوي في الأصول تحت الإدارة

• 580 مليون درهم زيادة مطلقة في الأصول

• 508 مليون درهم حجم المبيعات خلال عام 2025

• 34% نمو سنوي في حجم المبيعات

• 35% نمو في الإيرادات عبر العمليات الأساسية

• 29% نمو في قاعدة العملاء لتصل إلى 3,103 عميلًا

كما شهدت أعمال إدارة العقارات توسعًا ملحوظًا، حيث تدير الشركة مجموعة من الأبراج والمشاريع العقارية في إمارة أبوظبي، ما يعزز حضورها في قطاع إدارة الأصول العقارية.

توسع استراتيجي في المحفظة

تواصل فيرتكس القابضة إدارة مجموعة من الأصول العقارية البارزة عبر دولة الإمارات، بما في ذلك عدد من الأبراج والمشاريع السكنية والتجارية في أبوظبي.

ويركز نهج الشركة على خلق قيمة طويلة الأجل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الاستثمارية، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.

وقال خليفة الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة فيرتكس القابضة:

“إن الأداء القوي الذي حققته فيرتكس القابضة، بما في ذلك النمو بنسبة 57% أو ما يعادل زيادة قدرها 580 مليون درهم في قيمة الأصول، يعكس متانة الاقتصاد في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالدولة.”

نبذة عن فيرتكس القابضة

فيرتكس القابضة (Vertix Holdings) هي شركة استثمارية مقرها أبوظبي، تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات تشمل العقارات، والخدمات المالية، والتدقيق، والاستثمارات الاستراتيجية.

وتشرف الشركة على مجموعة متنامية من الأصول والشركات التشغيلية، حيث تجاوزت قيمة الأصول تحت الإدارة 1.6 مليار درهم إماراتي، مع تركيزها على بناء شراكات استراتيجية وتطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة في دولة الإمارات والمنطقة.

