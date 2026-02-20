دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع (DFM: ALRAMZ) عن تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2025، حيث حققت صافي ارباح بلغ 48.2 مليون درهم مسجلتاً نمواً بنسبة 202% مقارنة بالعام المنصرم، إلى جانب ارتفاع أرباح الربع الرابع بنسبة 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح المجموعة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية ويمثل خطوة واضحة نحو المرحلة المقبلة من تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

إجمالي الإيرادات صافي الربح بعد الضرائب صافي الربح قبل الضرائب 159.4 مليون درهم 48.2 مليون درهم 52.9 مليون درهم إرتفاع بنسبة 60% مقارنة بالعام المنصرم إرتفاع بنسبة 202% مقارنة بالعام المنصرم إرتفاع بنسبة 201% مقارنة بالعام المنصرم صافي حقوق الملكية إجمالي الأصول ذمم الهامش المدينة 583.0 مليون درهم 1.609.1 مليون درهم 561.4 مليون درهم إرتفاع بنسبة 9% مقارنة بالعام المنصرم إرتفاع بنسبة 5% مقارنة بالعام المنصرم إرتفاع بنسبة 6% مقارنة بالعام المنصرم

تعزيز النمو الإقليمي والريادة الرقمية

واصلت المجموعة الحفاظ على زخم قوي من خلال توسيع حضورها الإقليمي عبر تكليفات استراتيجية في البحرين وعُمان، مما عزّز مكانتها كمشارك رائد في الأسواق المالية الإقليمية ، كما تفتح آفاقاً واسعة لفرص أعمال ونمو مستقبلي. وبالتوازي، أسهمت الاستثمارات المستمرة في "المول المالي الرقمي" في تسريع وتيرة الابتكار على المنصة من خلال تطوير الأتمتة والتخصيص وتجربة المستخدم. وقد استقطبت هذه التطورات قاعدة عملاء أكبر وأكثر نشاطاً، ما عزّز مكانة المجموعة كأحد روّاد الخدمات المالية الرقمية.

إدارة الأصول

واصلت أعمال إدارة الأصول لدى المجموعة تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت الأصول تحت الإدارة بنسبة 100% خلال عام 2025، مسجلةً عاماً قياسياً، ما يعكس التطوير المستمر في الخدمات وتوسّع حلول الاستثمار المقدمة. وبدعم من إطار استثماري منضبط، حققت محافظ الأسهم المدرجة عائداً صافياً بنسبة 13.4% خلال العام، متفوقةً على المؤشرات المرجعية ومواصلةً البناء على العائد القوي البالغ 15.6% الذي تم تحقيقه في عام 2024.

المول المالي الرقمي

واصل "المول المالي الرقمي" للمجموعة توسّعه السريع، مع تعزيز تجربة العملاء من خلال الأتمتة والرؤى المعتمدة على البيانات والتصميم السلس. وأسهم ذلك في تحقيق نمو بنسبة 388% في الإيرادات عبر القنوات الرقمية، وزيادة بنسبة 43% في محافظ العملاء، وارتفاع بنسبة 61% في تسجيلات العملاء الجدد عبر المنصة. كما عززت أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التمويل المتكاملة، والاتصال بالأسواق العالمية مستويات التفاعل وسهولة الاستخدام، ما توّج بحصول الرمز على جائزة "منصة التداول الأكثر ابتكاراً" ضمن جوائز Finance Middle East لعام 2025.

صناعة السوق

عزّزت الرمز مكانتها كأحد روّاد صناعة السوق إقليمياً، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 63% خلال الفترة ومسجلةً عاماً قياسياً، بالتزامن مع توسّع حضورها الإقليمي عبر محطات استراتيجية رئيسية. وشمل ذلك تعيينها من قبل بورصة البحرين مستشاراً مالياً لمبادرة تطوير سوق رأس المال، إلى جانب حصولها على تكليف جديد لصناعة السوق في سلطنة عُمان بهدف تعزيز سيولة السوق. وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً تنامي دور المجموعة في دعم وتشكيل مشهد أسواق رأس المال المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تفتح آفاقاً واسعة لفرص أعمال ونمو مستقبلي.

مواصلة الزخم نحو نموٍّ مستدام

في ظل بيئة عالمية تتسم بالتغير المستمر وحالة عدم اليقين، تواصل الرمز التركيز على الفرص التي تمتلك فيها ميزة تنافسية واضحة وتحقق من خلالها عوائد تراكمية. وستواصل الشركة الاستثمار في توسيع المول المالي الرقمي، وتعزيز قدرات إدارة الأصول، وتطوير أنشطة صناعة السوق.

وقال محمد المرتضى الدنداشي، العضو المنتدب للمجموعة:"يمثل هذا العام محطة مفصلية في مسيرة الرمز، حيث تحوّلت استثماراتنا الاستراتيجية خلال السنوات الماضية إلى نمو متسارع وتحول جوهري في الربحية. لقد حققنا زخماً قوياً في الإيرادات وسجلنا عاماً قياسياً للمجموعة، في تأكيد واضح على متانة نموذج أعمالنا وفاعلية نهجنا الاستراتيجي طويل الأجل. وتعكس نتائجنا التقدم المتواصل في تطوير المنصات الرقمية، وتعزيز القدرات التقنية، وترسيخ نهجنا المرتكز على العملاء، ما يضع الرمز في موقع قوي لمواصلة تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

جاد الشيخ

مدير أول - تجربة العملاء

ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

البريد الإلكتروني Jad.ElCheikh@webershandwick.com

