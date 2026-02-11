مسقط،: في إطار ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق وممكّن للمشروعات ذات الأثر الوطني، ساهم صحار الدولي كمستشار مالي للشركة العُمانية لاستثمارات الغذاء في إتمام شراكتها الاستراتيجية مع شركة (JBS) العالمية، أكبر شركة لحوم في العالم باستثمار يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، تهدف هذه الشراكة لتطوير عمليات مصنع البشائر للحوم واستكمال بناء مصنع النماء للدواجن ، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتحويل سلطنة عُمان إلى مركز حيوي لتصدير اللحوم في المنطقة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية استمرار تركيزنا على دعم المبادرات التي تحقق قيمة بعيدة المدى للاقتصاد العُماني، بما في ذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية الداعمة للأولويات الوطنية. فالشراكات بهذا الحجم تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي، ودفع مسيرة التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة السلطنة على خارطة الاستثمار العالمية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن خلال تقديم الاستشارات المالية للمشروعات ذات الأهمية وطنية، نُسهم في دعم النمو المستدام، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، والارتقاء بالكوادر الوطنية، بما يعزز طموح عُمان لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة وجاهزية للمستقبل."

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، إلى جانب ترسيخ مكانة البلاد كمركز استراتيجي لإنتاج وتصدير المنتجات الغذائية الحلال إلى مزيد من الأسواق الإقليمية والدولية، مستهدفةً سوق الأغذية الحلال العالمية. وسيوجَّه الاستثمار بشكل رئيسي إلى استكمال منشأة النماء المتكاملة لإنتاج الدواجن في منطقة السنينة، وتطوير منشأة البشائر لإنتاج لحوم الأبقار والأغنام في ثمريت. ومن المتوقع، عند اكتمال المشروعين، أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الثابتة المجمّعة نحو 300 ألف طن سنويًا، تشمل حوالي 80 ألف طن من لحوم الأبقار، و20 ألف طن من لحوم الأغنام، و208 آلاف طن من الدواجن. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يُتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 3,000 وظيفة مباشرة عبر سلسلة القيمة الكاملة داخل السلطنة، بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي، وتنمية المهارات الوطنية، وتعزيز توسّع قطاع الصناعات الغذائية والزراعية في عُمان.

وتؤكد هذه المهمة الاستشارية المكانة الراسخة لصحار الدولي كشريك استراتيجي فاعل في دعم مسيرة التنمية الوطنية. فمن خلال الإشراف على مشروع بهذا الحجم والأثر الاستراتيجي، يبرهن البنك على قدرته في توظيف خبراته المالية وهيكلته المتخصصة لتمكين مبادرات تسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز القاعدة الصناعية، وترسيخ أسس قيمة مستدامة طويلة الأمد. وإلى جانب دوره الاستشاري، يواصل صحار الدولي دعم المشروعات التي تعزّز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، وتطوّر رأس المال البشري الوطني، وتدعم تموضع سلطنة عُمان كمركز إقليمي تنافسي، بما ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

