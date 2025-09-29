الاتفاقية دخول "ألتا بيوتي"، أكبر محلات التجزئة المتخصصة في مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة – إلى السوق السعودي للمرة الأولى، مع الإعلان عن المزيد من العلامات خلال الأشهر المقبلة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة شمول القابضة، التابعة لشركة مباني، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، والتي تضم محفظتها نحو 70 علامة تجارية عالمية.

وتنص الاتفاقية على استثمار مجموعة الشايع لأكثر 150 مليون دولار أمريكي، يتضمن افتتاح أكثر من 100 محل على مساحة تأجيرية إجمالية تتجاوز 50 ألف متر مربع في الأفنيوز – الرياض، بما يسهم في توفير 2,500 فرصة عمل للمواطنين السعوديين.

ومن المتوقع أن يصبح الأفنيوز – الرياض أحد أكبر وأبرز وجهات التسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمتد على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، بمساحة تأجيريه إجمالية تصل إلى 370 ألف متر مربع. وسيضم المشروع مزيجاً واسعاً من علامات التجزئة العالمية، والمراكز الترفيهية المبتكرة والتجارب الاستثنائية للزوار، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027.

وقال وليد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة: " يمثل مشروع الأفنيوز – الرياض محطة بارزة في مسيرتنا نحو تطوير وجهات استثنائية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة. وستضيف العلامات التجارية العالمية المرموقة من مجموعة الشايع قيمة فريدة للتجربة التي سيحظى بها الزوار في واحد من أكثر المراكز التجارية والترفيهية ترقباً في المملكة والمنطقة".

ومن جهته، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مشروع الأفنيوز- الرياض، والذي يجسد التزامنا بتقديم أفضل العلامات التجارية العالمية وأرقى تجارب التسوق والترفيه لزبائننا في المملكة العربية السعودية. ومع أكثر من 100 محل، بما في ذلك العديد من المحلات الرئيسية لعلاماتنا التجارية الشهيرة، إضافة إلى شريكنا الجديد ألتا بيوتي وأول مركز ترفيهي من دريم ووركس في المنطقة، وعلامات أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً، فإنّ هذا الاستثمار يؤكد دعمنا لمسيرة النمو في المملكة وتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية".

وستضم محفظة مجموعة الشايع في الأفنيوز – الرياض مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية، مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث&بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك وتشيبوتلي، بالإضافة إلى ألتا بيوتي الذي سيفتتح أول محلاته في المنطقة في الأفنيوز – الكويت خلال نوفمبر 2025.

وكانت مجموعة الشايع قد أعلنت العام الماضي عن شراكة استراتيجية مع دريم ووركس أنيميشن ويونيفيرسال لايف انترتينمنت لافتتاح أول مركز "دريم بلاي" للترفيه التفاعلي والإبداعي في منطقة الشرق الأوسط.. وسيكون الأفنيوز- الرياض الوجهة الأولى التي تستضيف هذه التجربة الفريدة، بما يعزز مكانته كوجهة ترفيهية متكاملة للعائلات.

كما سيضم المشروع المزيد من التجارب الترفيهية المميزة من مجموعة الشايع مثل "ماشا والدب" و "زفاري" و "كيوب كارتينغ" و"سبورتس ألتيميت".

