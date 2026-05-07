دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة جلف لاند للتطوير العقاري عن إتمام صفقة بيع مجمّعة بقيمة 150 مليون درهم إماراتي، شملت 41 وحدة سكنية ضمن مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين في سوق العقارات في دبي، رغم تراجع المعنويات في بعض أسواق المنطقة.

وقد تم إغلاق الصفقة خلال شهر أبريل وتكتسب أهميتها ليس فقط من حجمها، بل أيضاً من توقيتها. ففي ظل حالة من عدم اليقين الإقليمي وتوجهات استثمارية أكثر تحفظاً أثارت تساؤلات حول آفاق بعض الأسواق العقارية، تواصل دبي تأكيد متانتها من خلال نشاط قوي ومستدام في حجم الصفقات وتوافر السيولة الاستثمارية، إضافة إلى قدرة المشاريع الفاخرة على استقطاب استثمارات كبيرة.

وبالنسبة لشركة جلف لاند، تمثل هذه الصفقة محطة مفصلية في مسيرة مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي، كما تعكس بوضوح مستوى الثقة الذي يوليه المستثمرون لهذا المشروع. فعمليات الاستحواذ المجمّعة بهذا الحجم نادراً ما تكون بدوافع مضاربية، بل تعكس في الغالب قناعة راسخة بقيمة الأصل العقاري وموقعه، وجودة المنتج، إلى جانب إمكاناته الاستثمارية على المدى الطويل.

كما تعكس هذه الصفقة اتجاهاً أوسع يبرز في سوق العقارات بدبي. فعلى الرغم من أن المعنويات في بعض الأسواق الإقليمية باتت أكثر حذراً، تواصل دبي تحويل اهتمام المستثمرين إلى صفقات عالية القيمة، خصوصاً في المشاريع التي تجمع بين قوة العلامة التجارية وتميّز التموضع ووضوح القيمة الاستثمارية.

وقال السيد شاهر موصلي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف لاند للتطوير العقاري:

“إن صفقة بهذا الحجم تحمل رسالة واضحة. فثقة المستثمرين في دبي ما تزال قوية، والسيولة متوفرة والسوق لا يزال يكافئ المشاريع التي تمتلك أسساً استثمارية متينة. وبالنسبة لمشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي، فإن هذه الصفقة تمثل تأكيداً قوياً على جودة المنتج وتموضعه في السوق ومستوى الثقة الذي نجح المشروع في ترسيخه.”

ويقع مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي في منطقة ميدان وقد حظي باهتمام ملحوظ باعتباره مشروعاً سكنياً يحمل علامة فاخرة في إحدى أكثر المناطق نمواً في دبي. ومع ازدياد تنافسية السوق وارتفاع مستوى الانتقائية، تواصل المشاريع التي تتمتع بهوية واضحة وتميّز حقيقي التفوق على المعروض التقليدي في جذب المشترين ورؤوس الأموال طويلة الأجل.

وتأتي صفقة أبريل في وقت تعزز فيه دبي مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العقارات نشاطاً على مستوى العالم. فعلى الرغم من التباين في المشهد الإعلامي العالمي وارتفاع مستوى الحذر في بعض الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية، فإن المؤشرات الفعلية على أرض الواقع ترسم صورة مختلفة؛ حيث تبقى رؤوس الأموال نشطة، والمستثمرون متفاعلين، وتستمر إبرام الصفقات القائمة على قناعة استثمارية قوية.

بالنسبة لشركة جلف لاند، تعزز هذه الصفقة مكانة مشروع تونينو لامبورغيني ريزيدنسز دبي ضمن قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في الإمارة وتضيف دليلاً إضافياً على أن المشاريع التي ترتكز على الجودة لا تزال قادرة على استقطاب ثقة المستثمرين. وعلى نطاق أوسع، تؤكد الصفقة رسالة واضحة مفادها أنه حتى في ظل حالة من عدم اليقين، يواصل سوق العقارات في دبي جذب رؤوس الأموال والحفاظ على مستويات طلب قوية ومكافأة المشاريع المبنية على أسس استثمارية متينة.

