دبي : عقدت شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI)، إحدى أبرز شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع جمعيتها العمومية اليوم برئاسة السيد سلطان أحمد الحبتور. وقد وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% على المساهمين، بما يعادل 17.325 مليون درهم.

قال سلطان أحمد الحبتور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إن الشركة حافظت على مركز مالي قوي، مؤكداً التزام مجلس الإدارة بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، معرباً عن شكره لهم على دعمهم المستمر ومشاركته بالإنابة عن سعادة خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين.

وسجلت الشركة أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات التأمين إلى 560.5 مليون درهم، مقارنة بـ 469.1 مليون درهم في عام 2024، ما يعكس اتباع سياسات اكتتاب منضبطة، وممارسات حذرة في تكوين المخصصات، وإدارة استثمارية رشيدة.

كما جاء في رسالة سعادة خلف أحمد الحبتور الى السادة المساهمين والحضور الكرام : "يسرنا أن نعلن عن عام آخر من الأداء القوي في الاكتتاب وتحقيق ربحية متميزة في 2025، حيث ارتفعت إيرادات التأمين بشكل ملحوظ إلى 560.5 مليون درهم، مقارنة بـ 469.1 مليون درهم في 2024. وقد حققت الشركة صافي أرباح قوي بعد الضريبة بلغ 53.6 مليون درهم، مدعوماً بهامش تأميني صحي وأداء استثماري قوي.

وشهدت محفظتنا الاستثمارية نمواً ملحوظاً، لتصل إلى 1,182.6 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 932.6 مليون درهم في العام السابق. كما حافظ إجمالي الأصول على متانته عند 1,677.5 مليون درهم، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بشكل كبير إلى 950.9 مليون درهم، مقارنة بـ 803.1 مليون درهم في 2024، ما يعكس استمرار قوة المركز المالي للشركة ونموها المنضبط.

وتواصل الشركة الحفاظ على مستوى قوي من الملاءة المالية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. وفي ضوء هذا الأداء، يسر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، بما يعادل 17.325 مليون درهم، تأكيداً على التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة وجذابة للمساهمين مع الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية."

ومن جانبه، قال شربل يزبك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة دبي الوطنية للتأمين: "تعكس نتائجنا لعام 2025 قوة أدائنا التشغيلي ونجاح استراتيجيتنا في تحقيق قيمة مستدامة لكافة الأطراف المعنية. وقد شهد قطاع التأمين في دولة الإمارات عاماً حافلاً بالتحديات والفرص، في ظل تطورات السوق والتغيرات التنظيمية واشتداد المنافسة، إلا أن قوة الاقتصاد الوطني ومرونته وفرت دعماً أساسياً لنمو القطاع.

وتواصل دبي الوطنية للتأمين تركيزها على تحقيق قيمة مستدامة من خلال الحفاظ على انضباط الاكتتاب، والتميز التشغيلي، وتقديم أعلى معايير خدمة العملاء. كما نواصل الالتزام بأولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في النمو المستدام، والابتكار المرتكز على العملاء، وتبني نهج فعال في إدارة المخاطر."

واختتم سلطان أحمد الحبتور قائلاً: "أشكر مساهمينا على ثقتهم المتواصلة، وعملائنا وشركائنا على دعمهم المستمر، والجهات التنظيمية على توجيهاتها القيمة، وموظفينا على تفانيهم وجهودهم المخلصة. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نؤكد تفاؤلنا بآفاق سوق التأمين في دولة الإمارات، والتزامنا بمواصلة تحقيق نمو مستدام من خلال تعزيز ربحية الاكتتاب، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية."

نبذة عن شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (DNI)

تُعد شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (DNI) إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل منذ عام 1991 ولها فرع في أبوظبي. نحن شركة تأمين متعددة الخدمات تشمل منتجاتنا تأمين السيارات، والتأمين الطبي، والسفر، والمنزل، والتأمينات التجارية الأخرى مثل التأمين الطبي الجماعي، والتأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، وتأمين الممتلكات والمسؤولية. سيقدم فريق الخبراء لدينا من المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل وثائق التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بنظرائهم في القطاع. ستعزز خدماتنا للمطالبات الخالية من المتاعب علاقتنا المتبادلة.

تضع شركة DNI تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي وخلق القيمة على قائمة أولوياتنا من خلال نهج تصميم حلول مصممة خصيصاً بناءً على فهم شامل للعملاء واحتياجات الحماية.

انخرطت DNI في توسيع منصات التوزيع الخاصة بها ودخلت في شراكات استراتيجية لنمو الاكتتاب.

