دبي: عقدت شركة دبي الوطنية للتأمين (DNI)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع الجمعية العمومية السنوي اليوم برئاسة خلف بن أحمد الحبتور، حيث أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% للمساهمين، بقيمة إجمالية تبلغ 17.325 مليون درهم إماراتي.

وعلق خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين، قائلاً: "فخور بتحقيق أداء قوي في عمليات الاكتتاب وربحية ممتازة خلال عام 2024، وهو ما تعكسه أرقام صافي الأرباح. فقد ارتفعت إيرادات التأمين إلى 469.1 مليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ448.3 مليون درهم في عام 2023، أي بزيادة قدرها 5%. كما سجلت الشركة صافي ربح سنوي (بعد الضريبة) بلغ 53.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 13.6% عن العام السابق. ونتيجة لهذه النتائج القوية، قمنا بزيادة الأرباح الموزعة من 11.550 مليون درهم إلى 17.325 مليون درهم، مما يعكس التزامنا المستمر بتقديم قيمة حقيقية للمساهمين. وقد تحقق هذا الأداء المالي القوي بفضل استراتيجية الاكتتاب السليمة والحكيمة، إلى جانب عوائد استثمارية قوية، وهو أمر يستحق الإشادة في ظل التحديات غير المسبوقة التي واجهها قطاع التأمين في دولة الإمارات نتيجة فيضانات شهر أبريل الماضي".

من جانبه، صرّح أ.ر. سرينيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين، قائلاً: "شهدت دبي الوطنية للتأمين عاماً آخر ناجحاً، تميز بنمو كبير في عمليات الاكتتاب عبر خطوط الأعمال الرئيسية، بالإضافة إلى عوائد استثمارية قوية انعكست في صافي الأرباح. لقد كانت فيضانات 2024 المدمرة لحظة فارقة في مسيرة القطاع، حيث أكدت مجدداً على الدور الجوهري الذي نضطلع به في حماية الأفراد والشركات. وقد استجبنا بسرعة من خلال تسريع إجراءات تسوية المطالبات، وتعزيز قدراتنا الرقمية، وتحسين مستوى خدمة العملاء. ونحن ملتزمون بمواصلة التقدم في جهودنا للتحول الرقمي والأتمتة بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مع الاستمرار في تعظيم القيمة للمساهمين والمساهمة بشكل أكبر في المسؤولية المجتمعية".

وفي الختام، قال الحبتور: "نتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهات التنظيمية، على دعمهم المتواصل، وسياساتهم التقدمية، والتزامهم بتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وناجحة، مما أتاح لنا فرص النمو والنجاح. كما أود أن أشكر الإدارة، وشركاء الأعمال، وفريق دبي الوطنية للتأمين على جهودهم المتواصلة. سنواصل معاً خلق قيمة مضافة لحملة الوثائق والمساهمين على حد سواء، ونحن ملتزمون بتحقيق نمو مستدام، وتميز تشغيلي، وقيمة طويلة الأجل، لضمان أن تظل الشركة في طليعة السوق الإقليمي، من خلال الاستفادة من قدراتنا الابتكارية وعروضنا الفريدة".

تؤكد دبي الوطنية للتأمين التزامها ببناء شركة تأمين مرنة وجاهزة للمستقبل، قادرة على تحقيق عوائد مستدامة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع تماشياً مع تطور الاقتصاد الوطني.

نبذة عن شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (DNI)

تُعد شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (DNI) إحدى شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل منذ عام 1991 ولها فرع في أبوظبي. نحن شركة تأمين متعددة الخدمات تشمل منتجاتنا تأمين السيارات، والتأمين الطبي، والسفر، والمنزل، والتأمينات التجارية الأخرى مثل التأمين الطبي الجماعي، والتأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، وتأمين الممتلكات والمسؤولية. سيقدم فريق الخبراء لدينا من المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل وثائق التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بنظرائهم في القطاع. ستعزز خدماتنا للمطالبات الخالية من المتاعب علاقتنا المتبادلة.

تضع شركة DNI تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي وخلق القيمة على قائمة أولوياتنا من خلال نهج تصميم حلول مصممة خصيصاً بناءً على فهم شامل للعملاء واحتياجات الحماية.

انخرطت DNI في توسيع منصات التوزيع الخاصة بها ودخلت في شراكات استراتيجية لنمو الاكتتاب.

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