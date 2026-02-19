أبوظبي: أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ عن إتمام استحواذها على حصة مشاركة بنسبة 15% من شركة إيني في منطقة امتياز نرجس البحرية، وهي منطقة استكشاف بحرية تقع قبالة السواحل المصرية.

وفي هذا الامتياز، تمتلك إيني حالياً حصة تبلغ نسبتها 30% من حصة المقاول من خلال شركتها التابعة "إيوك"، وتتولّى شركة شيفرون مهمّة تشغيل العمليات وتمتلك حصة تبلغ نسبتها 45% من حصة المقاول، في حين تمتلك شركة ثروة للبترول حصة تبلغ نسبتها 10%. ويتم الامتياز بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس)، حيث تبلغ حصة مجموعة المقاول نسبة 50% مقابل نسبة 50% لشركة إيجاس.

وفي هذا الصدد، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: "يؤكد هذا الاستحواذ على حصة بنسبة 15% في منطقة امتياز "نرجس" التزامنا طويل الأمد تجاه جمهورية مصر الشقيقة، ويُعزز محفظتنا الاستثمارية من خلال فرصة نمو عالية التأثير، إلى جانب التعاون مع شركاء عالميين في منطقة شرق المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية".

تقع منطقة امتياز "نرجس" في حوض دلتا النيل الشرقي الغني بالموارد في البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 50 كيلومتراً عن الساحل. ويشمل الامتياز عمليات استكشافية في حقل "نرجس-1" التي جرت مطلع عام 2023.

كما تقع هذه المنطقة بجانب منطقة امتياز "نور" البحرية التي شاركت فيها مبادلة للطاقة عام 2018 بحصة تبلغ نسبتها 20%. وبالإضافة إلى منطقتي امتيازي "نرجس" و"نور"، تمتلك مبادلة للطاقة حصة 10% في منطقة امتياز "شروق" البحرية التي تضم حقل "ظهر" المنتِج للغاز. يقع كل من امتيازي "نور" و"شروق" في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، وتقوم شركة إيني بتشغيلهما.

نبذة عن مبادلة للطاقة

مبادلة للطاقة هي شركة طاقة عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك محفظة متنوعة من الأصول التشغيلية وغير التشغيلية عبر 11 دولة، ويتركز نطاق عملياتها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا.

تعد مبادلة للطاقة شركة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، المملوكة من قبل حكومة أبوظبي. ويشكّل الغاز ما يقارب 70% من محفظة الشركة، مع إنتاج يومي يعادل حوالي 450,000 برميل من النفط المكافئ في عام 2025.

وتماشياً مع التزامها بلعب دور فاعل في تحول قطاع الطاقة، تعمل الشركة على التوسع عبر سلسلة القيمة لقطاع الغاز، وتسعى بنشاط للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة الجديدة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mubadalaenergy.com

