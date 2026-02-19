منشآت صحية معتمدة دولياً بنسبة 100 % توفر أكثر من 40 تخصصاً طبياً وتستقبل أكثر من 277 ألف زيارة سنوياً

توفر أكثر من 40 تخصصاً طبياً وتستقبل أكثر من 277 ألف زيارة سنوياً خطط صيانة دورية وتوسعة شاملة تعزز جودة الخدمات وترفع الطاقة الاستيعابية

حلول رقمية وتقنيات ذكاء اصطناعي تدعم التشخيص المبكر بدقة تصل إلى 99%

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعزيز منظومة رعاية صحية متكاملة في إمارة أم القيوين، عبر تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة وتوسعات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم صحة المجتمع ويرسخ نموذجاً صحياً متقدماً يتمحور حول الإنسان، ويواكب التوجهات الوطنية نحو تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.

وللاطلاع على مخرجات هذه المشاريع التطويرية ونتائجها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين، قام سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بزيارة إلى منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين، رافقه خلالها عدد من القيادات الصحية في المؤسسة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان استمرارية تطوير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال أن منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين توفر منظومة خدمات صحية متكاملة موزعة على أكثر من 40 تخصصاً طبياً، لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وأضاف أن هذه المنشآت استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 277 ألف زيارة، بالتوازي مع تحقيق نسبة رضا متعاملين بلغت 95%، ما يعكس كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها العالية.

كما أشار سعادته إلى أن جميع منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين حاصلة على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة بنسبة 100%، بالإضافة إلى حصول برامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الصحي على اعتماد "كارف"، وحصول مستشفى أم القيوين ومركز الخزان الصحي على الاعتماد الدولي كمراكز امتياز لخدمات السكري، في تأكيد على التزام المؤسسة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

تطوير شامل للبنية التحتية يعزز جودة الخدمات الصحية

ونفذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة متكاملة من مشاريع الصيانة والتطوير الشامل في مستشفى أم القيوين، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية ورفع جاهزية المنشآت لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. شملت المشاريع إعادة هيكلة قسم الطوارئ وتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، وصيانة وتوسعة قسم العناية المركزة مع زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تقارب 83%، وإضافة خدمة غسيل الكلى للحالات الحرجة، بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات المعقدة بكفاءة عالية.

كما تضمنت أعمال التطوير تحديث قسم غسيل الكلى ونقله إلى موقع بديل ورفع طاقته الاستيعابية بنسبة 40%، إلى جانب إعادة هيكلة قسم العمليات وفق المعايير العالمية، وتطوير قسم النساء والولادة بما يعزز خصوصية المرضى ويحسن بيئة الرعاية الصحية، مع استمرار تنفيذ مراحل إضافية لتطوير أقسام الجراحة والباطنية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وجودتها.

وتواصل المؤسسة تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير وتحسين البنية التحتية الصحية في إمارة أم القيوين، والتي تشمل توسعة مركز السلمة الحالي، وإحلال مركز الخزان الصحي، وإنشاء مركز رعاية صحية نموذجي وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية ويرسخ منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع.

خدمات تخصصية وفق أعلى المعايير العالمية

ويقدم مركز أم القيوين التخصصي لخدمات الأسنان، الحاصل على الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، خدمات تخصصية متقدمة عبر 14 عيادة مجهزة بأحدث تقنيات التشخيص والعلاج، حيث استفاد من خدماته أكثر من 22 ألف متعامل خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خدمات مبتكرة تشمل عيادة صحة الفم وخدمات الأسنان المتنقلة والزيارات المنزلية. وتعمل المؤسسة على تنفيذ برامج صيانة وتحديث دورية للبنية التحتية والتجهيزات الطبية في المركز، بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية واستدامة جاهزية المرافق وتعزيز كفاءة التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة في تقديم خدمات صحة الفم والأسنان.

وفي مجال التشخيص الطبي، قامت المؤسسة بتحديث جميع الأجهزة التشخيصية وتحويلها إلى أنظمة رقمية متكاملة، مع تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض الرئة والصدر والكسور وهشاشة العظام، وتنفيذ أكثر من 47 ألف فحص لأمراض الرئة بدقة تصل إلى 99%، ما يسهم في تعزيز التشخيص المبكر وتحسين النتائج الصحية للمرضى.

