دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة الرستماني، إحدى الشركات العائلية الرائدة في الإمارات، عن تحقيق نسبة توطين بلغت 15٪ من مجموع القوى العاملة المهارية مسجلة نسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس جهودها المستمرة لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة الإماراتية.

جاء هذا الاعلان متزامنًا مع مشاركة المجموعة في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، الذي سيقام في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وتعاود المجموعة مشاركتها في هذا الحدث المهني المرموق عاماً بعد عام، بهدف التواصل مع الإماراتيين الباحثين عن عمل وأصحاب الخبرات والكفاءات، مؤكدة التزامها بدعم مسيرة تنمية المواهب الإماراتية.

ويٌعَد معرض رؤية للوظائف منصة رائدة لتوظيف وتمكين المواطنين الإماراتيين، حيث يوفر فرص عمل في مختلف المجالات من خلال التواصل بشكل مباشر مع الجهات الفاعلة وأصحاب العمل، ويضم جدول أعمال حافل يشمل حوارات ملهمة وعروضاً مٌباشرة وورش عمل تطويرية يقدمها خبراء من مؤسسات رائدة. ويتماشى الحدث مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات التي تشمل زيادة معدّلات التوطين، وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للمواهب. وجدير بالذكر أنه اعتباراً من العام 2023، تم تسجيل وجود أكثر من 80 ألف مواطن إماراتي يعملون في القطاع الخاص.

وفي تعليقه على الحدث، قال مازن دالاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني: "بصفتنا شركة إماراتية، نحن ملتزمون بالمساهمة في رؤية الدولة الرامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تمكين الشباب الإماراتي، وتؤكد مشاركتنا في المعرض التزامنا بخلق فرص عمل مجدية، ودعم المواهب المحلية، وتوفير منصة لتنمية مهاراتهم وتحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في مجموعة من القطاعات".

وتسعى المجموعة إلى تعزيز هذه الجهود من خلال مشاركتها في الحدث، حيث ستعرض فرص عمل متنوعة عبر محفظتها الواسعة من الشركات التي تشمل قطاعات عدة مثل السيارات، والخدمات المالية، والإنشاءات وغيرها. وسيحظى الحاضرون بفرصة استكشاف مسارات مهنية متنوعة والتواصل مع أصحاب الخبرات والكفاءات في الشركة، مع التركيز على تقديم إرشادات مخصصة للإماراتيين الباحثين عن عمل.

بدوره، أوضح عبد الرحمن صقر، رئيس إدارة التحول ورئيس إدارة الثروات البشرية في مجموعة الرستماني، أن معرض رؤية يعد المنصة الأمثل للتواصل مع الجيل التالي من القادة الإماراتيين، لافتًا إلى حرص المجموعة على توفير بيئة عمل شاملة وديناميكية تدعم المواطنين في مسار التقدم وتحقيق النجاح. وأضاف: "إن مشاركتنا في هذا الحدث تعكس جهودنا الحثيثة المبذولة لتحقيق أهداف التوطين في دولة الإمارات وتطوير المواهب على المدى البعيد".

بالإضافة إلى الاستشارات المهنية وفرص العمل، ستقدم مجموعة الرستماني مبادرات مبتكرة تهدف إلى تنمية المهارات وتوفير فرصة توجيه وإرشاد المواطنين الإماراتيين. وكجزء من التزامها الطويل الأمد بالتوطين، تسعى مجموعة الرستماني باستمرار إلى إيجاد السبل المناسبة لتمكين قوتها العاملة وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح.

تتطلع المجموعة إلى لقاء أصحاب المهن والكفاءات والمواهب الإماراتية الطموحة في هذا المعرض، وتكوين شراكات جديدة لدفع عجلة النمو والنجاح المتبادلين.

لمحة عن مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني على يد الراحل عبد الله حسن الرستماني في دبي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وتمكنت من ترسيخ مكانتها الريادية بين الشركات التجارية العائلية في دولة الإمارات، بفضل قيمها الأساسية المتمثلة في الالتزام والتفاني والرؤية. وتعمل المجموعة في عدة مجالات وقطاعات، مما يجعلها قوة رائدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

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