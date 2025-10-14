الإقبال الاستثنائي يعكس ثقة السوق في نموذج الضيافة الجديد الذي تقدمه الشركة وعوائد الاستثمار المرتفعة في الساحل الشمالي

القاهرة، في خطوة جديدة تعزز مكانتها الريادية في قيادة مستقبل التطوير العقاري في مصر، أعلنت ماونتن ڤيو عن تحقيق مبيعات قياسية بمشروعها الجديد " Crystaماونتن ڤيو " في سيدي عبد الرحمن، حيث تجاوزت مبيعات المشروع 15 مليار جنيه خلال6 ساعات فقط من إطلاقه الرسمي. ويُعد هذا الإنجاز واحدًا من أسرع عمليات البيع في السوق العقاري المصري لعام 2025، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء والمستثمرون لماونتن ڤيو، ومصداقيتها في تقديم مشروعات تحقق قيمة حقيقية وتجربة معيشية متكاملة. يعكس هذا النجاح أيضًا قوة الطلب على مشروعات الشركة وقدرتها المستمرة على تحقيق نتائج استثنائية تُجسّد رؤيتها في إعادة تعريف مفاهيم التطوير العقاري في مصر.

يُعد مشروع Crysta" ماونتن ڤيو" من أكثر المشروعات تكاملًا في الساحل الشمالي، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 470 فدانًا في قلب سيدي عبد الرحمن، ويضم ثلاث جزر رئيسية لكل منها فندق بوتيك يقدم نمطًا فندقيًا مميزًا بإطلالات مباشرة على البحر. وتُعد Kin Island أولى الجزر التي تم إطلاقها، وتضم فندق Kin Hotel، أول فندق بوتيك عائلي في الساحل الشمالي يقدم تجربة استرخاء راقية ومتكاملة.

ومن جهته قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "إنّ الإقبال الاستثنائي على مشروع Crysta" ماونتن ڤيو" يؤكد متانة السوق العقاري المصري، وثقة العملاء في استراتيجية ماونتن ڤيو التي تركز على تطوير مشروعات تقدم تجربة معيشية تدمج بين التطوير العقاري والضيافة بالتماشي مع المعايير العالمية. هذا النجاح يعكس قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق بدقة وتحويلها لمشروعات تلبي طموحات العملاء وتواكب تطلعاتهم."



وأضاف المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "يجسد مشروع Crysta" ماونتن ڤيو" توجه الشركة لتطوير وجهات سكنية وسياحية متكاملة تُعزز جودة الحياة وتضيف بعدًا جديدًا لمفهوم الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي، وهو ما عبر عنه العملاء من خلال إقبالهم غير المسبوق على المشروع وهو ما يثبت أن العملاء يقدّرون المشروعات التي تجمع بين القيمة، والموقع المتميز، والرؤية الواضحة التي تضمن استدامة النجاح على المدى الطويل".

يعكس التصميم العام للمشروع فلسفة مستوحاة من جزر البهاما، بألوانها الهادئة ومياهها النقية، مع شبكة من البحيرات الصناعية التي تمتد لأكثر من 40 فدانًا، بالإضافة لواجهات بحرية داخلية تمتد بطول 19 كيلومترًا، وممشى Crysta Beach Walk المخصص للتأمل والتنزه، لخلق بيئة فريدة تجمع بين الرفاهية، والطبيعة، والهدوء.

ويعكس هذا النجاح رؤية ماونتن فيو الاستراتيجية في تطوير جيل جديد من الوجهات العقارية التي تعتمد على أرقى حلول الضيافة والتجارب المعيشية المتكاملة، بما يتماشى مع تحوّل السوق نحو مشروعات تقدم قيم حقيقية تتجاوز المفهوم التقليدي للسكن.

يمثل مشروعCrysta" ماونتن ڤيو" اتجاهًا جديدًا في التطوير العقاري بالساحل الشمالي، إذ يجمع بين الاستخدامات السكنية والضيافة في إطار واحد، من خلال ثلاثة فنادق بوتيك ومجموعة من الكبائن الفندقية التي ستتولى إدارتها Mountain View Hospitality، ذراع ماونتن ڤيو الجديدة للضيافة، وهي شركة متخصصة في تشغيل مشروعات الضيافة داخل مشروعات الشركة المتنوعة.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."