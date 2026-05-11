الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الرياض المالية، إحدى أكبر مديري الأصول والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق عقاري بحجم 1.5 مليار ريال سعودي وذلك بالشراكة مع صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت عبدالله بن فيصل آل سعود وشركة نايف الراجحي الاستثمارية.

يمتد المشروع على مساحة أرض تبلغ 32 ألف متر مربع ويعد مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم قطاعات متنوعة تشمل الفندقي والمكتبي والسكني والتجاري، بالإضافة إلى كونه من المشاريع الموجهة للنقل العام (Transit-Oriented Development - TOD).

ويقع المشروع على بُعد يقارب 250 متراً من محطة مترو التخصصي، مما يدعم تطوير وجهة متكاملة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبي الطلب المتنامي على المشاريع النوعية في مدينة الرياض.

وقالت صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت عبدالله بن فيصل آل سعود: "يعكس هذا المشروع أهمية الموقع الاستراتيجي على طريق التخصصي، وقيمة الشراكة مع الرياض المالية وشركة نايف الراجحي الاستثمارية لتطوير مشروع ينسجم مع تطور المشهد الحضري في مدينة الرياض. ونتطلع إلى أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية تدعم جودة الحياة وتواكب احتياجات المدينة المتنامية."

وبهذه المناسبة، صرّح د. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر، الرئيس التنفيذي للرياض المالية: "يمثل هذا المشروع امتداداً لحضورنا في القطاع العقاري، وخطوة جديدة في تطوير وجهات نوعية في مواقع استراتيجية داخل مدينة الرياض، مدعوماً بموقعه الحيوي على طريق التخصصي. كما تعكس هذه الشراكة مع صاحبة السمو الأميرة منيرة بنت عبدالله بن فيصل آل سعود وشركة نايف الراجحي الاستثمارية نموذجاً متكاملاً يجمع بين خبرات التطوير وإدارة الاستثمار، بما يتيح تقديم مشروع يرتقي بمفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات ويواكب تطلعات السوق. ويأتي هذا الصندوق ضمن نهجنا في طرح فرص استثمارية مدروسة ترتكز على أسس قوية، بما يعزز القيمة للمستثمرين، ويُعد هذا المشروع رابع مشاريع الرياض المالية الموجهة للنقل العام (TOD)، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في تطوير البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة."

ومن جانبه، قال الأستاذ نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية: "نرى أن هذا المشروع إضافة نوعية لمحفظتنا في قطاع التطوير العقاري، حيث نسعى من خلاله إلى تقديم مشروع يعكس معايير جودة عالية ويلبي تطلعات السوق في مدينة الرياض. ويأتي هذا المشروع امتداداً لتوجهنا نحو تطوير مشاريع في مواقع حيوية، بالشراكة مع الرياض المالية، كجهة رائدة في مجال الاستثمار العقاري، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة تتواكب مع رؤية 2030."

يندرج هذا المشروع ضمن نهج الرياض المالية لابتكار فرص استثمارية استثنائية في القطاع العقاري، وترسيخ مكانتها في المشاريع الحيوية ذات التنافسية العالية. ويهدف الصندوق إلى تشييد وجهة حضرية متكاملة تواكب النهضة التنموية التي تعيشها العاصمة، مع التركيز على معايير جودة الحياة لتحقيق عوائد مستدامة. وبهذه الخطوة، تجدد الشركة التزامها بصياغة حلول استثمارية رائدة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعظيم القيمة للمستثمرين.

نبذة عن الرياض المالية

الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الأصول وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وفي قطاع العقار، تُعتبر الرياض المالية الشركة الرائدة حيث أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة - صندوق الرياض ريت - في عام 2016. وتشمل محفظة الشركة في الاستثمار العقاري عقارات متنوعة في ثلاث قارات. بلغت الأصول المدارة من قِبل الرياض المالية أكثر من 97 مليار ريال سعودي، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 1 تريليون ريال سعودي، اعتبارًا من ديسمبر 2025. كما صنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025.

عن نايف الراجحي الاستثمارية

شركة نايف الراجحي الاستثمارية هي مجموعة استثمارية سعودية رائدة تعمل في ست دول عبر ثلاثة محاور رئيسية: العقارات، الاستثمارات الخاصة، وأسواق رأس المال، مع حضور متنوع في 13 قطاعًا تشمل العقارات، الضيافة، الأغذية والمشروبات، التعدين، المقاولات، الأسواق المالية، الإعلام، والخدمات اللوجستية. تمتد منصتها العقارية عبر محفظة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافية ومتعددة الاستخدامات، مدعومة بمحفظة متنامية من المشاريع قيد التطوير والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030. كما أن للشركة دورًا رياديًا في تطوير هياكل الاستثمار العقاري في المملكة، وتتمتع بحضور فاعل في أسواق رأس المال من خلال ملكيات استراتيجية وعضوية مجالس إدارات في شركات مدرجة، بما يعكس تأثيرها ونهجها الاستثماري طويل الأمد. وتواصل شركة نايف الراجحي الاستثمارية دفع النمو محليًا ودوليًا عبر الابتكار، والشراكات الاستراتيجية، وتطوير مشاريع ذات أثر مجتمعي مستدام.

