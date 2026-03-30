المنامة، مملكة البحرين: عقد بيت التمويل الكويتي - البحرين اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عبر الاتصال المرئي، حيث استهل الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2025، قبل الانتقال إلى مناقشة واستعراض أداء البنك ونتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتماد عدد من القرارات التي تعكس متانة مركزه المالي واستمرارية نهجه في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.

وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، إلى جانب البيانات المالية الموحدة، كما تم الاستماع إلى تقارير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي، بما يعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتماشى مع متطلبات مصرف البحرين المركزي، فضلاً عن التبليغ عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

كما وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع صافي أرباح العام 2025، حيث تم إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14.4 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3.6 سنت أمريكي للسهم الواحد، وبإجمالي قدره 401,325,532 دولار أمريكي، على أن يتم توزيعها بتاريخ 14 أبريل 2026، تأكيداً على التزام البنك بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بالتوازي مع الحفاظ على قوة مركزه المالي. وشملت التوصيات كذلك ترحيل مبلغ 73,058,511 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني ، إضافة إلى ترحيل 254,201,068 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة لدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

كما وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء لدورة تمتد لثلاث سنوات (2026-2029)، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

كما صادقت الجمعية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتهي في موعد أقصاه 31 مارس 2029، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، إضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي والمدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، بما يعزز استمرارية الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والرقابة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مساهمينا الكرام وإلى كافة الشركاء على ثقتهم المستمرة، ودعمهم المتواصل لمسيرة بيت التمويل الكويتي - البحرين، والذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذا الأداء الإيجابي وتعزيز مكانة البنك".

وأضاف: "لقد أظهرت نتائج العام 2025 أداءً مستقراً مدعوماً بنمو في الدخل التشغيلي وتوسع في المحفظة التمويلية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتنا القائمة على التنويع والانضباط في إدارة المخاطر، إلى جانب الاستفادة من التكامل ضمن مجموعة بيت التمويل الكويتي، بما يدعم قدرتنا على مواصلة خلق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة".

من جانبه، صرح الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "عكست أعمال الجمعية العامة الأداء المتميز الذي حققه البنك خلال عام 2025، والذي شهد نمواً في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين لتصل إلى 730.6 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التوسع في الأنشطة التمويلية، لا سيما في قطاع الأعمال".

وتابع قائلاً: "سنواصل البناء على هذا النمو والزخم الإيجابي خلال المرحلة المقبلة، بالعمل على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستمرار في تطوير حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع نطاق أعمالنا، مستفيدين من قوة المجموعة وانتشارها الإقليمي".

ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية قوية، ونهج تشغيلي مرن، واستراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار والاستدامة وتعظيم القيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات