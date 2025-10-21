أكثر من 90 مصنع جاهز لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الواحة الصناعية الرابعة في جدة

المشروع يمتد على مساحة تتجاوز 109,000 متر مربع ويدعم مشاريع رواد الأعمال عبر توفير بنية تحتية صناعية

المصانع ستكون مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي تعزيزاً لخططها الاقتصادية

المشروع يعد المرحلة الثانية من برنامج "مصانعكم" الذي أطلقته الديار العربية كمبادرة وطنية لتوفير مساحات صناعية

المشروع يأتي بعد إدراج "الديار العربية" بالمركز الـ 13 ضمن قائمة مجلة Construction Week Middle East لأفضل 100 مطور في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025

جدة، المملكة العربية السعودية - 20 أكتوبر 2025:

وقّعت شركة الديار العربية للتطوير العقاري اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ، ومناطق التقنية "مدن" لتطوير وإنشاء مصانع جاهزة وذلك تنفيذاً لخطط الشراكة بالتوسع في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لهذه الاتفاقية سيتم تطوير وإنشاء أكثر من 90 مصنع جاهز في الواحة الصناعية الرابعة في جدة، باستثمارات تتجاوز قيمتها 142 مليون ريال سعودي - 38 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة تتجاوز 109,000 متر مربع.

ويهدف المشروع إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى بنية تحتية صناعية جاهزة ومتطورة بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتعزيز حيويته.

ووقّع الاتفاقية عن شركة "الديار العربية" أنيس الحبشي، نائب الرئيس التنفيذي، وعن "مدن" عبدالإله الحداد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتطوير الأعمال، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، بحضور المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لـ"مدن"، ونايف بن سجدي العطاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية.

من جانبه أكد نايف العطاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية، بعد توقيع الاتفاقية أن هذه الشراكة مع "مدن" تمثل خطوة ريادية تتطابق مع خطط "الديار العربية" لتوسعة نشاطاتها الاقتصادية مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تساهم في تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسريع نموهم والمشاركة الفاعلة في مستقبل الاقتصاد السعودي.

من جهته قال أنيس الحبشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الديار العربية" أن هذه الاتفاقية تعد نوعية حيث يتماشى نموذج المصانع الجاهزة مع رؤية "الديار العربية" للتطوير والابتكار القائم على المرونة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا وريادة مدن الصناعية وخبرة "الديار العربية"، مشيراً إلى أن "الديار العربية" لا تقوم ببناء مصانع فقط، بل نؤسس منصات للابتكار والإنتاجية والازدهار، بما يمنح رواد الأعمال الفرصة لتطوير أعمالهم.

برنامج "مصانعكم"

وتمثل الاتفاقية المرحلة الثانية من برنامج "مصانعكم" الذي أطلقته الديار العربية كمبادرة وطنية لتوفير مساحات صناعية مستدامة وميسّرة ومحفزة للابتكار، وستلتزم جميع المصانع ضمن المشروع بالمعايير الفنية المعتمدة من "مدن"، كما ستكون مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي .

ويأتي هذا الإنجاز بعد إدراج شركة الديار العربية بالمركز الـ 13 ضمن قائمة أفضل 100 مطور في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 من قبل مجلة Construction Week Middle East، تأكيداً على توسّع محفظتها الاستثمارية وتأثيرها المتنامي في مشهد التطوير بالمملكة.

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل "الديار العربية" الوفاء بوعدها "عامرة بأهلها"، جامعـة بين القيم العربية الأصيلة والابتكار، دعماً لرؤية المملكة في أن تكون رائدة عالمياً في التنمية المستدامة.

نبذة عن شركة الديار العربية

تأسست شركة الديار العربية عام 2011، وهي شركة سعودية رائدة في مجال التطوير العقاري، تنفّذ مشاريع سكنية وتجارية ومتكاملة عالمية المستوى في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، وينبع، وترتكز الشركة على القيم العربية الأصيلة، وتتبنى مبادئ الابتكار والاستدامة والتقنية المتقدمة لبناء مجتمعات نابضة بالحياة.

وتُعد الديار العربية شريكاً موثوقاً في المشاريع الوطنية الكبرى والمشاريع الفاخرة والمبادرات الاستراتيجية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتساهم نشاطاتها الاقتصادية في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 على صعيد التحول العمراني والاقتصادي.

ويذكر في هذا الصدد أن الشركة اختيرت بالمركز الـ 13ضمن أفضل 100 مطور في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 من قبل Construction Week Middle East، وتتميز بتكامل خدماتها عبر ذراعها التنفيذية شركة "شهم" للمقاولات، بما يجعلها قادرة على إدارة دورة المشروع كاملة من التصميم حتى ما بعد التسليم.

ووفاءً بوعدها "عامرة بأهلها"، وصلت قيمة محفظة مشاريع "الديار العربية" في عام 2025 إلى نحو 2.93 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من مليار دولار في مشاريع منجزة، و1.26 مليار دولار قيد التطوير.