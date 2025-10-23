أعلن بنك لِشا ذ.م.م. (عامة) ("بنك لِشا" أو "البنك") عن تحقيق صافي أرباح قدرها 140.1 مليون ريال قطري منسوبة إلى مساهمي البنك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ما يُمثّل نموًا سنويًا نسبته 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك في انعكاس مباشر لقوة أدائه واستدامة زخمه عبر مختلف قطاعات الاستثمار.

وواصلت محفظة البنك الاستثمارية المتنوعة أداءها القوي، إذ ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 68.8% على أساس سنوي لتبلغ 11.7 مليار ريال قطري. كما حافظ إجمالي الأصول والاستثمارات على مسار تصاعدي، ليصل إلى 7.9 مليار ريال قطري 4.3 مليار ريال قطري على التوالي، بنمو سنوي قدره 4.1% و 28.4%. وارتفع إجمالي الدخل إلى 323.5 مليون ريال قطري ، بينما نمت حقوق الملكية بنسبة 8.5% لتصل إلى 1.47 مليار ريال قطري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي مؤشرات الكفاءة المالية، حقق البنك عائدًا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 13.28%، وعائدًا على متوسط الأصول بنسبة 2.53%، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 1.31 ريالًا قطريًا، وبلغت ربحية السهم السنوية 0.167 ريالًا قطريًا.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن نتائج الربع الثالث من عام 2025، التي تعكس بوضوح متانة نموذج أعمالنا المتنوّع وكفاءته التشغيلية. فقد واصلت المؤشرات المالية والاستثمارية تسجيل نمو مزدوج الرقم، مدعومة بإدارة حصيفة للمخاطر، وسيولة قوية، وقاعدة رأسمالية متينة. ومع هذا الأداء المستمر، يؤكد بنك لِشا التزامه الراسخ بتحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز الثقة المتبادلة مع المساهمين والعملاء وجميع الشركاء."

من جهته، علّق السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا قائلاً: "بفضل التزامنا باستراتيجيتنا طويلة الأمد، حقق البنك أداءً ماليًا متميّزًا خلال الربع الثالث من عام 2025. وساهمت قطاعات الطيران، والملكية الخاصة، والعقارات، والأسهم العامة، والخزانة بدور رئيسي في تحقيق دخل مستدام ضمن محفظتنا الاستثمارية المتنوعة. كما تواصل مبادراتنا لتطوير القدرات الرقمية وتعزيز الحوكمة دعم النمو المنضبط والمستدام."

يمكن الاطلاع على البيان الصحفي الكامل والقوائم المالية عبر موقع البنك الإلكتروني: www.leshabank.com. ويُذكر أن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) هو بنك استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مرخّص من هيئة مركز قطر للمال، ومدرج في بورصة قطر تحت رمز التداول (QSE: QFBQ).

-انتهى-

#بياناتشركات