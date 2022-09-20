الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت هيلتون قبيل انعقاد قمة مستقبل الضيافة 2022 أنها ستعمل على تعزيز تواجدها في عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط خلال فترة 3 – 5 سنوات مقبلة.

وأكدت الشركة اليوم أحدث مشروعاتها بالمنطقة، وهو فندق دبل تري من هيلتون جدة النعيم، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية إدارة مع الشيخ أحمد الوديع إذ يتوقع افتتاح الفندق الذي تفوق مساحته 850 مترًا ويضمّ 264 غرفة عام 2025 في موقع متميّز في طريق الأمير سلطان.

وبتوقيع الاتفاقية، توسّع هيلتون رقعة تواجدها بالمملكة العربية السعودية التي تواصل افتتاح فنادقها فيها، ومنها فندق دبل تري من هيلتون الرياض المركز المالي والذي بدأ باستقبال ضيوفه أوائل العام الحالي. كما عادت فنادق ومنتجعات هيلتون إلى البحرين في أغسطس بافتتاح فندق هيلتون البحرين وتخطط لافتتاح فندق والدورف أستوريا في الكويت أواخر الشهر الحالي ليكون أول فنادق علامة والدورف أستوريا بالدولة. أما فندق هيلتون دبي نخلة الجميرا فهو أحدث إضافة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون بدولة الإمارات، ويضم 608 غرفة وجناحًا وعشرة مطاعم ومقاهٍ.

كما تخطط هيلتون لافتتاح مزيد من الفنادق والمنتجعات في الأشهر المقبلة، ومنها:

شاطئ فويرط كايت، تابستري كولكشن من هيلتون

إمباسي سويتس من هيلتون المدينة القديمة بالدوحة

والدورف أستوريا لوسيل الدوحة

والدورف أستوريا الدوحة ويست باي

كاتارا هيلز الدوحة، فنادق ومنتجعات LXR

قمرة الدوحة، فنادق ومنتجعات LXR

هيلتون نيل القاهرة بالمعادي

دبل تري من هيلتون الفجيرة

وفي ظل استمرار توسّع الشركة، تتصدّر علامات هيلتون نشاط افتتاح الفنادق الجديدة في القطاع، إذ تعدّ الفنادق والمنتجعات التي تحمل اسم علامة هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا الأولى من حيث عدد الغرف الفندقية المخطط لافتتاحها وفقًا لبيانات STR، تتبعها كل من علامة هيلتون جاردن إنّ للفنادق المتوسطة في المرتبة الثانية، ودبل تري من هيلتون للفنادق الراقية في المركز الثالث.

في هذا السياق قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى هيلتون: "لدينا خطط لافتتاح حوالي 100 فندق تضمّ في مجموعها أكثر من 24 ألف غرفة، وبهذا نتوقع زيادة قدرها 140% في عدد الفنادق التي نديرها خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات. إننا فخورون بهذه الخطط الطموحة للتوسع والتي أصبح 55% منها قيد الإنشاء، ونتطلع لمواصلة تعزيز تواجدنا في المنطقة خلال السنوات المقبلة."

تجدر الإشارة إلى أن هيلتون ستكون مشاركًا بارزًا في قمة مستقبل الضيافة 2022 إذ أكد عدد من كبار المسؤولين مشاركتهم في النقاشات على المنصة ومنهم يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وكارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا، وإيما بانكس، نائب الرئيس لاستراتيجية الأغذية والمشروبات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجوليا ميلر، المدير الأول للموارد البشرية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيعرض جناح هيلتون جهود الشركة البيئية والاجتماعية وجهودها في مجال الحوكمة، ويمثل نقطة للقاء فريق التطوير لديها من أجل مناقشة الفرص الجديدة مع المالكين والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة.

#بياناتشركات

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