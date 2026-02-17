توسعة مساحة استثماراتها لتصل إلى 5 ملايين قدم مربعة خلال عام 2026

سعادة المزروعي: "حرة الحمرية" تواصل تقديم التسهيلات والمزايا التي تجعل من المنطقة وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية العالمية

سعادة المزروعي: تعكس استثمارات «أرسيلور ميتال بروجكتس» في "حرة الحمرية" جاذبية الهيئة وما توفره من مقومات تشغيلية تنافسية

هانس دي شرايفر: التوسع في "حرة الحمرية" يعزز الحضور الصناعي للشركة ويدعم المشاريع الكبرى، في إطار التزامها بمعايير عالمية للجودة والكفاءة

هانس دي شرايفر: مقومات "حرة الحمرية" التنافسية تعزز توسع الشركة وتمكّنها من خدمة الأسواق بكفاءة عالية

الشارقة، تجسيدًا لمكانة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة كوجهة صناعية عالمية للنمو والتوسع، أعلنت شركة «أرسيلور ميتال بروجكتس»، التابعة لمجموعة «أرسيلور ميتال جروب» العالمية الرائدة في قطاع الصلب والتعدين، عن خطة لتدشين مصنعها الثالث في المنطقة على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة، خلال عام 2026، في إطار استراتيجيتها التوسعية في خطوة تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية في تصنيع أنابيب الصلب وحلول الطلاء المتخصصة، وبهذا التوسع، يرتفع إجمالي مساحة الأراضي المستثمرة من قبل الشركة في المنطقة الحرة بالحمرية إلى نحو 5 ملايين قدم مربعة.

جاء ذلك خلال تفقد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة ووفد ضم عدد من مسؤولي الهيئة، إلى مقر الشركة في المنطقة الحرة، بحضور هانس دي شرايفر الرئيس التنفيذي لمجموعة "ارسيلور ميتال" والتنفيذيين في الشركة، حيث اطّلع سعادته على خطوط الإنتاج القائمة ضمن المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى مرافق الطلاء المتخصصة ومنشآت الفحص والاختبار المتقدمة، التي تشمل أنظمة الفحص بالموجات فوق الصوتية، والاختبارات بالضغط، واختبارات الأشعة، إلى جانب مختبر معتمد وفق أعلى المعايير الدولية.

كما استمع سعادته إلى شرح حول خطط الشركة لإضافة مصنع جديد خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية ومواكبة الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

مركز صناعي ولوجستي

وقال سعادة سعود سالم المزروعي إن استثمارات «أرسيلور ميتال بروجكتس» في المنطقة الحرة بالحمرية تؤكد جاذبية الهيئة كوجهة مفضلة للشركات الصناعية العالمية، في ظل ما توفره من مقومات تشغيلية متكاملة وإمكانات تنافسية تعزز نمو الأعمال وتطورها، وأضاف أن هذه التوسعات تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهم في دعم سلاسل القيمة المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، من خلال تعزيز القدرات الصناعية في مجال حلول الصلب المتخصصة، بما يعزز مكانة المنطقة الحرة بالحمرية كقاعدة انطلاق للشركات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادته أن استمرار الشركات العالمية في توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة الحرة بالحمرية يؤكد الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، ودورها المحوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير مرافقها وخدماتها بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في ظل موقعها الاستراتيجي المتقدم، واتصالها المباشر بميناء تجاري بعمق 14 مترًا يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير للشركات العاملة فيها، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، وما توفره من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية بمعايير عالمية ومرافق حديثة داعمة للأعمال.

تلبية متطلبات المشاريع الكبرى

من جانبه، أكد هانس دي شرايفر أن توسّع عمليات الشركة في المنطقة الحرة بالحمرية يأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ حضورها الصناعي في المنطقة، وتعزيز قدرتها على دعم المشاريع الكبرى ذات المتطلبات الفنية المعقدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وأوضح أن الاستثمارات المتواصلة في تطوير المرافق التشغيلية وتوسيع الطاقة الإنتاجية تعكس التزام الشركة بتقديم حلول صناعية متخصصة ترتكز على معايير عالمية للجودة والكفاءة التقنية.

وأضاف أن المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية، بما في ذلك بنيتها التحتية الصناعية المتقدمة ومنظومة الخدمات اللوجستية والإدارية المتكاملة، تمثل عاملًا محوريًا في دعم خطط الشركة التوسعية، وتمكّنها من الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة بكفاءة وسرعة أعلى، وبآليات تشغيلية فعّالة من حيث التكلفة، بما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية بمرونة واستدامة تشغيلية.

يذكر أن شركة "ارسيلور ميتال بروجكتس" دشنت منذ انطلاقتها في المنطقة الحرة بالحمرية قبل خمسة أعوام، مصنعين لإنتاج أنابيب "HSAW"، وخطين للطلاء الخارجي بطول 18 متراً لكل منهما، وخط طلاء داخلي بطول 18 متراً، إضافة إلى مرافق طلاء متخصصة ومنشآت فحص واختبار متقدمة تشمل الفحص بالموجات فوق الصوتية (AUT) والاختبارات الهيدروستاتيكية واختبارات الأشعة (RT) ومختبراً معتمداً وفق معيار "ISO/IEC 17025"، وقد ساعد هذا الاستثمار الأولي في دعم الطلب المتزايد في الأسواق الصناعية الإقليمية.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية، مركزاً رائداً في مجال الصناعات الثقيلة المرتبطة بسلاسل القيمة لقطاع الصلب، لاسيما وأن هذه الصناعة تشكل أحد أهم القطاعات الرئيسة ضمن المنطقة الحرة في الحمرية، وتستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية وعدد الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية العاملة في هذا المجال التي تقدم خدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من البنية التحتية عالمية المستوى لـ"حرة الحمرية"، إلى جانب قنوات الربط المتعددة والسلسة مع الأسواق العالمية.

