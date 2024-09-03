تطرح مجموعة "إن إم دي سي" 1.15 مليار سهم للاكتتاب في "إن إم دي سي إينيرجي" بسعر 2.8 درهم للسهم

إغلاق فترة الاكتتاب يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

تعتزم "إن إم دي سي إينيرجي" (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إن إم دي سي" ش.م.ع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC) والرائدة في الهندسة والمشتريات والبناء والجرف البحري، أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي ("الطرح") لعدد 1.15 مليار سهم ("أسهم الطرح") في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، "إن إم دي سي إنيرجي" ش.م.ع قد تجاوز الحد المطلوب بـ 14 مرة عقب عطلة نهاية الأسبوع وفي رابع أيام فترة الاكتتاب، المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. وقد شهد سهم مجموعة "إن إم دي سي" قفزة كبيرة اليوم بنحو 9% مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وتعتبر شركة "إن إم دي سي إينيرجي" (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "إن إم دي سي"، والتي تفتخر بسجل حافل من الإنجازات التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من "ألفا ظبي القابضة" التابعة لشركة IHC. ويبلغ رأس مال الشركة 2.5 مليار درهم مقسم إلى 5 مليار أسهم بقيمة اسمية تبلغ 0.5 درهم للفلس. وتتوفر أسهم الطرح للبيع بقيمة 2.8 درهم للسهم للمستثمرين المؤهلين. وتعتزم شركة "إن إم دي سي إينيرجي" إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 لتشكل إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو الشركة.

وكان بنك أبوظبي الأول ش.م.ع هو المتلقي والمدير الرئيسي لاكتتاب الطرح العام الأول. وشملت البنوك المتلقية الأخرى بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ويو بنك ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م. أما وكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة "إن إم دي سي إينيرجي" فهو الدولية للأوراق المالية ذ.م.م. وتتوفر نشرة الاكتتاب التي أعدتها "إن إم دي سي إينيرجي" فيما يتعلق بالطرح الأولي العام على موقع الشركة: https://www.nmdc-energy.com/ar/ipo/our-business/

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