دبي، الإمارات العربية المتحدة : تواصل بريبكو بلوكس، الذراع المختصة بالملكية العقارية الجزئية التابعة لمنصة بريبكو، إحدى أبرز منصات العقارات في المنطقة، تعزيز رؤيتها لجعل سوق العقارات في دبي بلا حدود، من خلال تمكين المستثمرين حول العالم من الوصول إلى هذا السوق ابتداءً من 137 دولارًا أمريكيًا (حوالي 178,000 دينارًا عراقيًا).

ومع وجود مستخدمين من أكثر من 200 جنسية يستثمرون بالفعل عبر المنصة، تواصل بريبكو بلوكس توسيع نطاق الوصول إلى سوق العقارات في دبي، بما يشمل المستثمرين في الأسواق الناشئة مثل العراق. ومن خلال تجربة رقمية متكاملة، يمكن للمستثمرين تصفح الفرص الاستثمارية، وإتمام العمليات خلال دقائق، وامتلاك حصة في عقارات مميزة في دبي دون الحاجة إلى رأس مال كبير، أو إجراءات معقدة، أو التواجد الفعلي داخل الدولة.

تعتمد بريبكو بلوكس على نموذج الملكية الجزئية، الذي يتيح للأفراد الاستثمار في جزء من العقار بدلًا من شراء وحدة كاملة. ويسهم هذا النموذج في خفض الحواجز التقليدية للدخول إلى السوق، مع الحفاظ على هيكل استثماري مُدار باحترافية، مما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى سوق دبي العقاري دون التعقيدات التشغيلية المرتبطة عادةً بملكية العقارات.

ولا تزال دبي واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذبًا على مستوى العالم، مدعومة ببيئة تنظيمية شفافة، وأسس طلب قوية، وثقة مستمرة من المستثمرين المحليين والدوليين. ومع تزايد الاهتمام من قبل جيل جديد من المستثمرين الرقميين، تلعب منصات مثل بريبكو بلوكس دورًا محوريًا في تمكين المشاركة في السوق على نطاق أوسع.

تأسست بريبكو على يد أميرة سجواني، إحدى الشخصيات البارزة في قطاع العقارات في دولة الإمارات، والمدير التنفيذي للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، ما يضفي خبرة عميقة ومصداقية عالية على المنصة.

وفي تعليقها على سهولة الوصول العالمية التي توفرها المنصة، قالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيس التنفيذي لبريبكو:

“لطالما كان سوق العقارات في دبي من أكثر الأسواق جاذبية ومرونة على مستوى العالم، حيث يستقطب اهتمام المستثمرين من مختلف الدول. وما تقوم به بريبكو بلوكس هو البناء على هذه القوة من خلال جعل الوصول إلى هذا السوق أكثر مرونة وشمولًا، مما يتيح المشاركة لشريحة أوسع من المستثمرين عالميًا. فمن خلال استثمار يبدأ من 137 دولارًا فقط، أصبح بإمكان المستثمرين اليوم الوصول إلى الفرص بطريقة بسيطة وشفافة ورقمية بالكامل، دون تغيير الأسس التي تجعل الاستثمار في عقارات دبي خيارًا مميزًا.”

ويعكس هذا التوسع المستمر في الوصول تحولًا أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو نماذج استثمارية أكثر شمولًا ومدعومة بالتكنولوجيا. ومع تزايد الطلب على حلول استثمارية مرنة وبنقاط دخول منخفضة، تتموضع بريبكو بلوكس لتلبية هذا الطلب، مع الحفاظ على تركيز قوي على الامتثال التنظيمي، والشفافية، وسهولة الاستخدام.

نبذة عن بريبكو بلوكس

بريبكو بلوكس هي منصة استثمار عقاري مقرها دبي، تتيح الوصول إلى الملكية الجزئية في عقارات مؤجرة تُدار باحترافية. ومن خلال بريبكو بلوكس، يمكن للمستثمرين شراء حصص (أو Blocks) في عقارات مدرّة للدخل والحصول على توزيعات إيجارية شهرية. كما أن المنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن توافق جميع الاستثمارات مع مبادئ التمويل الإسلامي.

تقود المنصة أميرة سجواني، التي تشغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أمالي العقارية، وعضو لجنة تحكيم في برنامج Shark Tank. كما تخضع المنصة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

ومن خلال بريبكو بلوكس، يمكن للمستثمرين من أكثر من 200 جنسية الاستثمار في أفضل العقارات المؤجرة في دبي ابتداءً من 500 د.إ..

إخلاء المسؤولية

تمت الموافقة على المنتجات والخدمات من قبل الهيئة الشرعية المشرفة على بريبكو بلوكس

بريبكو بلوكس خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

تحذير من المخاطر: الاستثمار في العقارات ينطوي على مخاطر

