القاهرة: أعلنت بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري.

وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب. وقد تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي.

وقد تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA). أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.

صرّح حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري قائلًا: "يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري، ويؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة."

وفي هذا السياق، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون: " يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية في توسعنا ضمن سوق التمويل المهيكل في مصر، ويؤكد على ريادتنا في سوق أدوات الدين المحلي والتزامنا بتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا."

وأضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري: "يعكس هيكل هذا الإصدار استراتيجيتنا المالية المنضبطة، حيث نحرص على تحقيق توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة نمو أعمال التمويل العقاري لدينا."

وقد شاركت في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة. حيث قامت شركة معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجي. وقد تولي بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب. وقد شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر. أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والاسكان.

عن بلتون للتمويل العقاري:

بلتون للتمويل العقاري هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، وهي شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري. تسعى بلتون للتمويل العقاري إلى توفير حلول تمويلية مميزة للأفراد والشركات العاملة في قطاع العقارات. بفضل تنوع حلولها التمويلية وجودة خدماتها الاستشارية، تحرص بلتون للتمويل العقاري على أن تكون من الرواد في صناعة التمويل العقاري، وأن تبنى علاقات مستدامة مع عملائها. تلتزم الشركة بالحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق من خلال الاستثمار في موظفيها والتكنولوجيا والجودة التشغيلية تحت شعار (أسهل، أسرع، أذكي).

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: beltonemortgage.com

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، وقد نجحت مع أكثر من 122 مليار جنيه مصري من الصفقات التي تم إبرامها عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ، نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال تدعم العملاء العالميين5

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

