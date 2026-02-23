القاهرة: أعلنت كايرو ثري إيه الزراعية عن افتتاح المرحلة الثالثة من مصنع «قطوف» الجديد لتصنيع الموالح ومشتقاتها، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.3 مليار جنيه مصري (نحو 22 مليون يورو)، في خطوة استراتيجية تستهدف تعظيم الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

ويمثل افتتاح هذه المرحلة توسعًا صناعيًا ذا قيمة مضافة يعزز قدرات المصنع التشغيلية ويرفع كفاءته الإنتاجية، بما يدعم خطط الشركة لزيادة الصادرات وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.

ويضم المصنع 22 ماكينة استخلاص بطاقة إنتاجية تصل إلى 220000 طن في السنة من البرتقال الطازج، وهو ما يعكس حجم التطوير التقني الذي تم إدخاله ضمن هذه المرحلة، ويسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بشكل ملحوظ، بما يمكنه من خدمة شريحة أكبر من العملاء الدوليين وتوسيع قاعدة تعاقداته التصديرية.

وفي هذا السياق، صرّح علي الجميل، الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي بمجموعة كايرو ثري إيه، قائلاً: يمثل افتتاح المرحلة الثالثة من مصنع “قطوف” خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة المجموعة نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري. لقد حرصنا على توظيف أحدث تكنولوجيات الاستخلاص والتصنيع لرفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يواكب المعايير الأوروبية ويمنح منتجاتنا قدرة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية.»

وأضاف: «نستهدف من خلال هذا التوسع زيادة حجم صادراتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من منظومتنا المتكاملة التي تبدأ من الزراعة التعاقدية وصولًا إلى التصنيع والتصدير. كما نؤمن بأن الاستثمار في الجودة والاعتمادات الدولية هو الركيزة الأساسية لفتح أسواق جديدة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مركزات وعصائر الفاكهة عالية الجودة.»

ويقدم مصنع «قطوف» باقة متكاملة من المنتجات عالية القيمة تشمل مركزات الموالح (Citrus Concentrate)، والعصائر الطبيعية غير المركزة للموالح (Citrus NFC)، وزيت الموالح (Citrus Oil)، إلى جانب بوريه الفراولة وبوريه المانجو، فضلًا عن مركزات الرمان وعصير الرمان الطبيعي غير المركز (Pomegranate NFC). وتستهدف هذه المنتجات كبرى شركات الصناعات الغذائية والمشروبات في أوروبا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مركزات وعصائر الفاكهة.

وقد حصل المشروع على مجموعة واسعة من الشهادات والاعتمادات الدولية التي تعزز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، من بينها شهادتا حلال وكوشير، واعتماد SMETA، وشهادة BRC، وشهادة FSSC 22000، بالإضافة إلى الإدراج ضمن القائمة البيضاء لكل من الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA) والهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، بما يعكس التزام الشركة الصارم بأعلى معايير الامتثال والجودة والاستدامة.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية كايرو ثري إيه الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصنع «قطوف» كأحد أكبر وأحدث مصانع استخلاص وتصنيع الموالح في المنطقة.

نبذة عن شركة كايرو ثري ايه:

تأسست مجموعة كايرو ثري أيه عام 1981، وتُعد من أبرز الكيانات المتكاملة في قطاع الصناعات الزراعية والصناعية بمصر، حيث تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة من الاستيراد والخدمات اللوجستية إلى التصنيع والتوزيع.

تضم المجموعة سبع شركات تابعة متخصصة تشكّل منظومتها المتكاملة من أبرزهم كايرو ثري أيه للدواجن، الاهرام للدواجن، الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، الشركة المصرية للنشا والجلوكوز كايرو ثري أيه للشحن والتفرغ، كايرو ثري أيه للنقل، وكايرو ثري أيه الزراعية.

تخدم المجموعة أسواق داخل مصر وخارجها، وتشمل محفظة العلامات التجارية شهد للدواجن، روتس للزيوت، وقطوف للفواكه والخضروات المُصدّرة لأكثر من 70 دولة.

تواصل المجموعة التوسع إقليميًا، وتستثمر في النمو المستدام والأمن الغذائي، مدعومة بإرث من الابتكار والثقة والتميز التشغيلي.