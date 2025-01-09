أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جزيرة ياس عن عودة بطاقة ياس السنوية اعتبارًا من يوم الاثنين 13 يناير 2025، مع خيارات متعددة تشمل الفئات الفضية والذهبية والماسية، لتتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجارب حصرية ومتنوعة ضمن المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة.

وتتيح بطاقة ياس السنوية خيارات متعددة تناسب احتياجات الضيوف، بما في ذلك البطاقة الفضية، والذهبية، والماسية، وبطاقة كبار الشخصيات. وسيتم ايقاف البطاقات البرونزية، ولكن سيحظى حاملوها بترقية مجانية إلى البطاقة الفضية لتتيح لهم الاستفادة من مزايا محسنة دون أي تكلفة إضافية.

ويمكن لحاملي البطاقات السنوية الاستمتاع بدخول غير محدود إلى كل من "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، و"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي". بالإضافة إلى ذلك، تتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من خصومات حصرية على المطاعم والمتاجر المتنوعة، إلى جانب أولوية الوصول إلى الفعاليات والأنشطة الموسمية، الأمر الذي يضمن لهم تجارب ترفيهية استثنائية ومتجددة على مدار العام.

ومع المجموعة الاستثنائية من الامتيازات والفوائد المتاحة طوال العام، تضمن بطاقة ياس السنوية لضيوف جزيرة ياس تجارب مفعمة بالتشويق والمغامرة وأجمل اللحظات التي تبقى في الذاكرة.

تتوفر البطاقات السنوية وتذاكر الدخول اليومية فقط عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للمدن الترفيهية في جزيرة ياس:

ويتعين على الضيوف الحذر من المواقع الاحتيالية أو البائعين غير المصرح لهم الذين يدّعون تقديم بطاقات سنوية أو تذاكر دخول للمدن الترفيهية، لضمان الحصول على تجربة آمنة وأصيلة.

لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبو ظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبو ظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام، كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك دبليو أبو ظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبو ظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى أكثر من 165 مطعماً ومقهى، ومسارح داخلية وخارجية، مثل وايت أبو ظبي، والاتحاد أرينا، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. وتواصل جزيرة ياس توسيع محفظتها من المرافق الترفيهية المميزة مع إضافة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.yasisland.com/ar

للتواصل الإعلامي:

ربيع ريمان

مدير علاقات عامة

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