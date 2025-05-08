أبرز النتائج – الربع الأول 2025

ارتفاع صافي أرباح الشركة من 139 مليون درهم (39 مليون دولار) إلى 158 مليون درهم (43 مليون دولار) خلال الربع الأول 2025

تقديم الجدول الزمني لإنهاء مشروع توسعة "خورمور 250" ، مع استكماله بحلول الربع الأول من عام 2026

إطلاق المرحلة الأولى من تطوير حقل "جمجمال" باستثمارات تُقدّر بنحو 160 مليون دولار

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة؛: أعلنت "دانة غاز" ش. م.ع ("الشركة")، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس 2025.

سجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 158 مليون درهم (43 مليون دولار) خلال الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ140 مليون درهم (38 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط. ويعود هذا الإرتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار بيع الغاز في مصر عقب إبرام اتفاقية دمج مناطق الامتيازات، إضافةً إلى انخفاض تكاليف الإهلاك والاستهلاك وتراجع تكاليف التمويل.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول 2025 نحو 334 مليون درهم (91 مليون دولار)، مقارنةً بـ356 مليون درهم (97 مليون دولار) خلال الربع الأول 2024. ويُعزى هذا التراجع السنوي بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في مصر، إلى جانب تراجع أسعار البيع المحققة للمنتجات الهيدروكربونية، وقد حدّ تحسّن أسعار بيع الغاز في مصر وارتفاع أسعار بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق من أثر هذا الإنخفاض جزئيًا.

إقليم كردستان العراق

حافظت الشركة على مستويات إنتاج قوية في إقليم كردستان العراق خلال الربع الأول 2025. ففي شهر مارس، أعلنت "دانة غاز" وشريكتها "نفط الهلال" عن تجاوز الإنتاج التراكمي لحقل "خورمور" 500 مليون برميل نفط مكافئ، ما يعكس قوّة واستمرارية العمليات التشغيلية منذ عام 2008. وقد بلغ الإنتاج اليومي للغاز من الحقل 525 مليون قدم مكعب، أي بزيادة مقدرها 75% منذ عام 2017، مع استمرار الحقل في دعم أكثر من 75% من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان العراق.

وفي شهر أبريل الماضي، تم خفض الإنتاج مؤقتًا في محطة "خورمور" لتنفيذ أعمال صيانة دورية مخططة، وذلك لضمان استمرارية اعتمادية المنشأة وأدائها التشغيلي على المدى الطويل. وسينعكس أثر هذا الانخفاض على نتائج الشركة خلال الربع الثاني من عام 2025.

ويمضي العمل في تنفيذ مشروع التوسعة "خورمور250" بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع دخول المشروع حيز الإنتاج خلال الربع الأول 2026. وبمجرّد تشغيله، فمن المتوقع أن يضيف المشروع 250 مليون قدم مكعب إلى الطاقة الإنتاجية لمحطة خورمور لمعالجة الغاز، مما سيرفع إنتاج "بيرل بتروليوم" بنسبة 50%، ويعزز بشكل كبير من التدفقات النقدية والأداء المالي لشركة "دانة غاز". ويتضمن المشروع أيضًا إضافة 7,000 برميل يوميًا من المكثفات و460 طن يوميًا من الغاز البترولي المسال.

كما شرعت "بيرل بتروليوم" في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير حقل "جمجمال"، وهو أحد أكبر حقول الغاز غير المطوّرة في العراق. ويتم حاليًا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 160 مليون دولار لحفر ثلاث آبار وإنشاء وحدة اختبار. ويستهدف هذا المشروع تحقيق إنتاجٍ يصل إلى 75 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا بحلول النصف الثاني من عام 2026.

مصر

تواصل "دانة غاز" تنفيذ برنامجها الاستثماري في مصر بعد توقيع اتفاقية دمج الامتيازات، حيث تلتزم الشركة باستثمار 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين لحفر 11 بئرًا جديدة. ومن المتوقع أن يتم حفر ثلاثة آبار خلال هذا العام، ويُتوقع بدء حفر أولى هذه الآبار في شهر يونيو من هذا العام. وعلى الرغم من انخفاض مستويات الإنتاج، فقد استفادت دانة غاز من تحسن أسعار بيع الغاز المحققة عقب الاتفاقية، مما أسهم في دعم التدفقات النقدية وخطط الاستثمار المستقبلية. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة معدلات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، والمساهمة في الحد من التراجع الطبيعي في الإنتاج. كما سيسهم الغاز الإضافي المنتج في تحقيق وفورات تتجاوز قيمتها المليار دولار لصالح الاقتصاد المصري من خلال خفض الاعتماد على واردات الغاز المسال والمازوت.

وقال السيد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "لقد استهللنا عام 2025 بزخم قوي عقب عام شهد تحولات جذرية في أعمال الشركة، وقد أثبتنا خلال الربع الأول قدرتنا على الـتأقلم مع التوجهات الراهنة للأسواق. وعلى الرغم من ضعف أسعار النفط، فقد نجحنا في زيادة أرباحنا والحفاظ على وتيرة تقدمنا على الصعيدين التشغيلي والاستراتيجي. وقد حققنا زيادة في الإنتاج في إقليم كردستان العراق، بالتوازي مع خفض تكاليفنا التشغيلية والمالية. كما نواصل إحراز تقدّم ملموس في مشروع خورمور250، ونتوقع بدء إنتاج الغاز منه خلال الربع الأول من عام 2026. وفي الوقت ذاته، بدأنا برنامج الحفر في مصر، ويعكس قرار مجلس الإدارة باستئناف توزيعات الأرباح المستدامة مدى قوة مركزنا المالي وتفاؤلنا حيال مستقبل الشركة. ونحن واثقين من الفرص المقبلة لتحقيق قيمة مستدامة لجميع مساهمينا".

مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج

ارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 3% خلال الربع الأول 2025 ليصل إلى 39,650 برميل نفط مكافئ يوميًا، مدعومًا باستمرار الطلب القوي من محطات توليد الكهرباء المحلية. ولا يزال حقل "خورمور" يقدم أداءً قويًا، حيث تجاوز الإنتاج التراكمي للحقل 500 مليون برميل نفط مكافئ منذ بدء العمليات فيه.

وبلغ متوسط إنتاج المجموعة خلال هذا الربع 52,200 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنةً بـ 56,750 برميل نفط مكافئ يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024. وفي مصر، انخفض الإنتاج إلى 12,550 برميل نفط مكافئ يوميًا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول وإلى أثر توقف مخطط للقيام بأعمال صيانة دورية. ومن المتوقع أن تسهم عمليات الحفر الجارية بموجب اتفاقية دمج مناطق الامتيازات في دعم مستويات الإنتاج المستقبلية.

السيولة وتحصيل المستحقات

بلغت السيولة النقدية الموحّدة للشركة كما في 31 مارس 2025 نحو 1.4 مليار درهم (373 مليون دولار)، بما في ذلك 784 مليون درهم (214 مليون دولار) مُحتفظ بها لدى "بيرل بتروليوم". واستقر إجمالي الدين الموحّد عند 1.045 مليار درهم (285 مليون دولار).

وفي أبريل 2025، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون درهم (105 مليون دولار) عن السنة المالية 2024، مما يعكس قوة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

وبلغت قيمة الدفعات المستلمة خلال الربع 257 مليون درهم (70 مليون دولار)، مقارنةً بـ 279 مليون درهم (76 مليون دولار) خلال الربع الأول 2024، مع تحقيق معدل تحصيل 100% في إقليم كردستان العراق و92% في مصر.

وبلغت قيمة المستحقات في إقليم كردستان العراق 246 مليون درهم (67 مليون دولار) بنهاية الربع الأول 2025، انخفاضًا من 334 مليون درهم (91 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت مستحقات الشركة في مصر إلى 290 مليون درهم (79 مليون دولار)، مقارنةً بـ 209 مليون درهم (57 مليون دولار) خلال الربع الأول 2024.

عن شركة دانة غاز

دانة غاز هي أول وأكبر شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وللشركة أعمال استكشاف وإنتاج ونقل في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطيات مؤكدة ومحتملة تفوق المليار برميل نفط مكافئ ومعدل أنتاج يومي يتجاوز الـ55 ألف برميل نفط مكافئ وبأعمالها الجارية في مصر والإقليم والإمارات وخطط إضافية للتوسعة، تؤدي دانة غاز دورًا محوريًا في تسريع نمو قطاع الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. www.danagas.com

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