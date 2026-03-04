كوالالمبور، ماليزيا – أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة الإسلامية (الهيئة)، الجهة الرائدة عالميًا في إصدار أدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن نجاحها في استكمال إعادة إصدار بقيمة 1.185 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى إصدار جديد بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي من الصكوك قصيرة الأجل، وذلك عبر خمسة آجال مختلفة: أسبوعين، وشهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهرًا.

وقد تم تسعير الإصدارات الخمسة بشكل تنافسي على النحو التالي:

3.80 % لإصدار ـصكوك بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لأسبوعين؛ 3.85% لإصدار صكوك بقيمة 310 مليون أمريكي لشهر واحد؛ 3.91 % لإصدار صكوك بقيمة 560 مليون دولار أمريكي لـثلاثة أشهر؛ 3.85% لإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لـستة أشهر؛ و 3.50% لإصدار صكوك بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لاثني عشر شهرًا

شهدت المزادات مشاركة قوية من شبكة الوكلاء الأساسيين للهيئة إلى جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسساتيين عبر عدة دول. وبلغت إجمالي العروض 3.086 مليار دولار أمريكي ، بما يعادل متوسط نسبة تغطية العروض 2.39 مرة ، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الهيئة قصيرة الأجل وذات الجودة العالية، وسط ظروف الأسواق العالمية المتقلبة.

وقال السيد محمد سَفْرِ شاهمل حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "لقد أدّت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع ملموس في المخاطر الجيوسياسية وإضافة مستوى جديد من عدم اليقين عبر الأسواق المالية العالمية. وقد انعكس الأثر الفوري في زيادة التقلبات في أسواق التمويل وتحركات العملات وأسعار الطاقة، مع تحوّل شهية المخاطر نحو مزيد من الحذر في ظل إعادة المستثمرين تقييم انكشافاتهم وإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.

وفي هذا السياق، واصلت الهيئة التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية من خلال تنفيذ إصدارها الأخير بنجاح، رغم حالة الهدوء التي تسود أسواق الصكوك والسندات العالمية. ويواصل وصول الهيئة غير المنقطع إلى الأسواق وإصداراتها المنتظمة من الصكوك قصيرة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي، رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة، أداء دور استقراري حيوي.

وقد لقي المزاد الأخير بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 105 ملايين دولار أمريكي كتمويل جديد، إقبالًا جيدًا من المستثمرين، ما يعكس استمرار الثقة في أدوات الهيئة. وقد صُممت أدواتنا خصيصًا لدعم البنوك الإسلامية في الحفاظ على هوامش سيولة مرنة وفقًا لمتطلبات بازل 3، لا سيما في تلبية معايير نسبة تغطية السيولة، مع الحفاظ على جودة ائتمانية عالية وقابلية تداول نشطة في السوق الثانوية.

وتظل الهيئة ملتزمة بثبات بتفويضها في توفير حلول إدارة سيولة عالية الجودة ومعترف بها دوليًا عبر مختلف الولايات القضائية. وسنواصل العمل عن كثب مع البنوك المركزية الأعضاء والمتعاملين الرئيسيين لضمان استمرارية الإصدارات، وعمق السوق، وثقة المستثمرين — لا سيما خلال الفترات التي تشتد فيها الحاجة إلى الاستقرار والوضوح وطمأنة الأسواق."

تُعد هذه الصفقة المزاد الخامس للصكوك الذي أجرته الهيئة منذ بداية العام، ليصل إجمالي الإصدارات في 2026 إلى 5.77 مليار دولار أمريكي موزعة على 22 سلسلة صكوك بأجل متفاوت. وقد تم تنفيذ الإصدارات ضمن برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، الحاصل على تصنيف “A-1” من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية وتصنيف “F1” من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

يرجى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات محدثة عن مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية:

تويتر: https://twitter.com/theiilm

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/theiilm