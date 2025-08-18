مدينة الكويت -أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيقها 15.6 مليون دينار كويتي (51.2 مليون دولار أمريكي) صافي النتيجة المالية للتأمين في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بمبلغ 16.6 مليون دينار كويتي (54.4 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 28.2 مليون دينار كويتي (92.4 مليون دولار أمريكي) عن النصف الأول لعام 2025 بالمقارنة مع 31.6 مليون دينار كويتي (103.2 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وأنهت المجموعة النصف الأول بصافي ربح بلغ 12.6 مليون دينار كويتي (41.1 مليون دولار أمريكي)، بربحية 38.68 فلس (0.127 دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 16.8 مليون دينار كويتي (54.9 مليون دولار أمريكي) وبربحية 59.03 فلس (0.193 دولار امريكي) للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 359.6 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 449.2 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 864 فلساً كما في 30 يونيو 2025 بالمقارنة مع 852 فلساً في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 1.4%.

كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 245.9 مليون دينار كويتي (804.4 مليون دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2025 بارتفاع قدره 1.4% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2024 والتي بلغت 242.6 مليون دينار كويتي (793.3 مليون دولار أمريكي).

وبلغ مجموع الأصول 1.26 مليار دينار كويتي (4.12 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2025 بالمقارنة مع 1.24 مليار دينار كويتي (4.05 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بزيادة مقدارها 23.4 مليون دينار كويتي (77 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 1.9%.

وفيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّماً.

وتقدّمت المجموعة بالشكر تجاه عملائها والمساهمين، لاسيما شركة فيرفاكس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لاستراتيجية المجموعة، فيما توجهت بالتقدير تجاه موظفيها على جهودهم القيمة، والشكر موصول لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي.

