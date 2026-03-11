الدوحة – أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، مسجلة ارتفاع الإيرادات بنسبة 54% لتبلغ 6.4 مليار ريال قطري مقابل 4.2 مليار ريال قطري في 2024 ، وبلغ إجمالي أرباح الشركة2.1مليار ريال قطري مقابل مليار ريال قطري في 2024 بارتفاع 111%. كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 1.5 مليار ريال قطري بزيادة 102% على أساس سنوي. وسجلت النتائج ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة بنسبة 122% إلى 938 مليون ريال قطري. وقد ارتفع العائد على السهم بنسبة 145% ليصل إلى 0.264 ريال قطري.

يعزى نمو صافي الأرباح بنسبة 122% إلى ارتفاع إيرادات الشركة، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الإيرادات من قطاعي المقاولات التخصصية والرعاية الصحية. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على تحويل النمو التشغيلي إلى ربحية مستدامة مع الحفاظ على الانضباط المالي.

كما سجلت النتائج المالية لعام 2025 زيادة في الأصول بنسبة 23% عن 2024، ناتجة عن المشاريع الجديدة التي أضافتها استثمار القابضة لمحفظتها مثل مستشفى بغداد الدولي في العراق.

وقد أوصى مجلس إدارة استثمار القابضة بتوزيع أرباح تعادل 20% من رأس المال بواقع سهمين مجانيين لكل عشرة أسهم.

وأظهرت النتائج تحقيق تحسن ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الأساسية للشركة، وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر عمليات المجموعة. وتعكس هذه النتائج قدرة استثمار القابضة على توسيع نطاق أعمالها مع الحفاظ تزايد مستويات الربحية.

معلقاً على النتائج، قال خوان ليون - الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة:"يمثل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة استثمار القابضة، حيث يعكس الأداء المالي القوي نجاحنا في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع عبر مختلف قطاعات الشركة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في مختلف الأسواق.

إن تحقيق نمو قوي في جميع المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد متانة نموذج أعمالنا المتنوع وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط المالي ومعايير الحوكمة. ومع استمرارنا في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، سنواصل العمل على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين مع استكشاف فرص جديدة للنمو."

وأضاف ليون: "إن قوة المركز المالي للشركة تتيح لنا المضي قدماً في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية المقبلة إضافة إلى دراسة فرص محتملة في أسواق رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من توسع الشركة."

قادت مجموعة المقاولات التخصصية إسهام القطاعات في إيرادات الشركة خلال العام 2025، وذلك من خلال نشاط المجموعة اللافت محلياً وإقليمياً لاسيما في المملكة العربية السعودية، سوريا، الجزائر، العراق وغيرها. كما شهدت أعمال مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية نمواً ملحوظاً، حيث تقوم المجموعة بتنفيذ مشاريع في 12 دولة. وهي مشاريع كبرى في قطاعاتها مثل مشاريع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، مشاريع البنية التحتية في سوريا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الهامة في قطر مثل الأبنية التعليمية وغيرها.

وقد استطاعت المجموعة تأمين 262 عقداً جديداً خلال العام، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في أداء شركاتها كشريك في تنفيذ كبرى المشروعات.

كما واصلت مجموعة الرعاية الصحية في استثمار القابضة عن طريق شركتها التابعة أبيكس هيلث تحقيق نمو مستدام مدفوعاً بتطبيق نموذج إدارة وتشغيل المستشفيات إقليمياً، منها في العراق وليبيا. وقد أسهمت مجموعة الرعاية الصحية في زيادة الإيرادات خلال 2025. كما استمرت مستشفيات الشركة داخل قطر؛ مستشفى ذا فيو والمستشفى الكوري في اكتساب مزيد من الثقة عن طريق الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية واستضافة أهم وأبرز الكوادر الطبية العالمية. فقد قامت مستشفى ذا فيو بإجراء أكثر من 100 عملية روبوتية خلال 2025.

تساهم مجموعة الخدمات، وتحديدًا شركات إدارة المرافق وخدمات الطعام، في زيادة إيرادات الشركة وربحيتها بنسبة لافتة، ونجحت شركات المجموعة في الحفاظ على ريادتها خلال العام عبر تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز رضا العملاء، فضلاً عن التوسع في عدة دول إقليميًا وعالميًا. وقد نجحت مجموعة الخدمات في تأمين أكثر من 450 عقداً جديداً خلال 2025، بالإضافة إلى عقودها المستمرة نظراً لقدرة المجموعة اللافتة على الاحتفاظ بالعملاء، بنسبة بلغت 95%. يذكر أن المجموعة تقدم خدمات منها إدارة المرافق، خدمات وحلول الطعام، حلول الأيدي العاملة والموارد البشرية، ومساندة الفعاليات وغيرها.

كما شهد أداء مجموعة التطوير العقاري والمشاريع السياحية في الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 99% عن العام 2024، يعزى إلى الإقبال على مشروعات القطاع، ومنها جزيرة المها، التي زارها خلال 2025 أكثر من5.2 مليون زائر. كما شهد العام ختاماً قوياً للموسم الثالث من مدينة الألعاب العالمية لوسيل وينتر وندرلاند، وانطلاقة ناجحة لموسمها الرابع، حيث استضافت المدينة الآلاف من سكان قطر وزوارها. هذا فضلاً عن مرافق القطاع الفندقية مثل منتجعي كتارا هيلز وميسان الدوحة، الذين استمرا في ريادة مجال الضيافة الراقية في قطر على مدار العام.

أما عن مشاريع المجموعة خارج قطر، فتتقدم عملية إنشاء فندق وشقق ريكسوس بغداد، مع تزايد عمليات البيع وتزايد الطلب على الشراء. بالإضافة إلى مشروع منتجع روزوود المالديف الذي شهد تطوراً متسارعاً من حيث معدل الإنجاز لإتمام المشروع المتوقع أن يتصدر المشهد السياحي في جزر المالديف والعالم.

-انتهى-

#بياناتشركات