أعلنت اليوم "سمارت زون" الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح خدماتها في تسجيل أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد قدمت الشركة منذ إنشائها خدمات متنوعة لتأسيس أكثر من 30000 شركة بالدولة شملت التأشيرات ، فتح الحسابات المصرفية، والضرائب والمحاسبة، والتي ساهمت في تمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من ريادة الأعمال في المنطقة، وذلك ضمن استراتيجة الشركة الهادفة إلى تعزيز عمل الشركات الناشئة الصديقة للبيئة في الإمارات والرامية إلى تقديم خدماتها لأكثر من 10000 شركة جديدة بحلول نهاية عام 2025.

وتساهم خدمات "سمارت زون" الرائدة من نوعها بالمنطقة في دعم نمو وازدهار القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت الشركة في الاحتفاظ بنسبة 96% من العملاء وإطلاق أكثر من 1200 شركة جديدة في مختلف القطاعات، والتي تشمل التجارة الإلكترونية والتداول العام والعقارات والسلع الاستهلاكية مما يلعب دورًا هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدولة من خلال تسهيل تأسيس وأعمال الشركات .

وقال فارون سينها، مؤسس شركة " سمارت زون": "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة عالمياً في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وفق أفضل الممارسات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد في الدولة ، ولذا نعمل على تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من النمو والتطوربهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الريادية".

وخلال النصف الأول من العام الجاري عملت الشركة على أكثر من 5000 سجل ضريبي للشركات وأنشأت أكثر من 800 حساب مصرفي لعملائها في الإمارات لدعم أعمال الشركات الناشئة الصديقة للبيئة في الدولة، ولدى الشركة خطط واعدة لاستثمار أكثر من 500000 درهم إماراتي خلال العام 2024 في الإرتقاء بالخدمات التي تمكّن الشركات الناشئة وتعزز تجربة العملاء.

وأضاف فارون سينها: "نعمل بشكل كبير على دعم أعمال الشركات العقارية حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، كما نحرص على تعزيز نمو وازدهار رواد الأعمال ذوي الخبرة الواسعة بهدف المساهمة في ازدهار مختلف القطاعات ودفع عجلة التنمية والابتكار لتحقيق مستقبل مستدام والنمو المتواصل في الاقتصاد بالدولة".

هذا، وتلتزم "سمارت زون" بتقديم خدمات رائدة من نوعها تدعم أصحاب الأعمال والشركات الناشئة، وتعتبر إحدى الشركات التي تساهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد للناتج المحلي الإجمالي في الدولة من خلال دفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الهامة في الإمارات.

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