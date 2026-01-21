الشيخ عبد الله بن فهد: نستهدف تنويع محفظتنا الاستثمارية من خلال التكامل والتوسع

ماثيو كيرنز: تطوير منصة لوجستية متكاملة لدعم التوسع والنمو

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى الشركات اللوجستية الرائدة في المنطقة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات سنوية 1.38 مليار ريال قطري وأرباح تشغيلية بلغت 232 مليون ريال قطري، وصافي ربح قدره 120 مليون ريال قطري كما بلغت ربحية السهم 0.205 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة بواقع 0.10 ريال قطري لكل سهم.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي» »نركز على ترسيخ ريادة الشركة من خلال توحيد أصولها وقدراتها اللوجستية ضمن منظومة متكاملة تخدم مختلف الأسواق، مع الالتزام بنهج منضبط في إدارة المخاطر، والتوسع المدروس في قطاعات تشغيلية جديدة بما يعزز القدرات التنافسية، مع الحفاظ على تدفقات نقدية قوية تمكّن الشركة من اقتناص الفرص الاستثمارية المحتملة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأضاف سعادته: »وفي هذا الإطار، تواصل «جي دبليو سي» تعزيز موقعها في قطاع الخدمات اللوجستية، بالتوازي مع الإسهام في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال هذا المسار، تدعم الشركة تنويع الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة طويلة الأجل، إلى جانب توسيع حصتها السوقية ضمن إطار من الانضباط المالي والاستثماري».

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لـ«جي دبليو سي تنفذ الشركة استراتيجية واضحة تقوم على تنويع محفظتها الاستثمارية وتعظيم القيمة للمساهمين، من خلال تسهيل حركة التجارة عبر الأسواق الإقليمية والدولية، وتقديم حلول لوجستية مبتكرة تدعم الربحية المستدامة».

وأوضح سعادته أن «جي دبليو سي» تلبي متطلبات كبرى الشركات والمؤسسات، مؤكّدًا إيمان الشركة بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للنمو، حيث تعمل على تمكينها من التوسع بكفاءة والاستفادة من منظومتها اللوجستية المتكاملة.

وأشار سعادته: «تستند هذه الاستراتيجية إلى ثقافة قيادية قادرة على التكيف مع متغيرات السوق، ومدعومة بقاعدة متينة من الأصول المتكاملة. كما تُدمج الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة ضمن نموذج أعمال الشركة، إلى جانب الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار لدعم خلق القيمة على المدى الطويل».

وأضاف سعادته أن الشركة تعمل على توسيع خدمات التجارة الإلكترونية عبر حلول لوجستية متكاملة تغطي مختلف مراحل العمليات، من التخزين وإدارة المخزون إلى تنفيذ الطلبات والتسليم في الميل الأخير، موضحًا أن هذه القدرات، المدعومة بأنظمة ذكية وشبكة لوجستية واسعة، تتيح خدمة تجار التجزئة عبر الإنترنت على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة بكفاءة وموثوقية.

وفي أكتوبر 2025 استحوذت "جي دبليو سي" على حصة استراتيجية غير مسيطرة في شركة "كويفو" (Quivo) الأوروبية، المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ويوسع هذا الاستحواذ حضور "جي دبليو سي" العالمي ليشمل ثلاث قارات وأكثر من 15 مدينة، مما يفتح الأبواب أمام العلامات التجارية القطرية والخليجية للوصول بسرعة إلى أبرز الأسواق الأوروبية والأميركية ومنصات التجارة الإلكترونية عبر قدرات لوجستية متكاملة تربط البنية التحتية الإقليمية بالأسواق العالمية.

وبدوره صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: «تتمثل أولويتنا في توسيع أعمال الشركة من خلال تحويل أصولها إلى منصة لوجستية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المادية والقدرات الرقمية، بما يمكّننا من إدارة النمو بكفاءة وتحسين العمليات مع التوسع».

وأضاف :«ومن خلال تعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، نعمل على رفع مستوى القابلية للتوسع والاتساق التشغيلي على مستوى المجموعة، بما يتيح للمنصة المتكاملة التوسع في قطاعات متخصصة عالية القيمة، ويأتي قطاع لوجستيات الفنون مثالًا واضحًا على ذلك من خلال شراكتنا مع شركة QC+ »

وتابع: «يمثل هذا المشروع محطة مهمة لـ«جي دبليو سي»، ويعكس تنامي دور دولة قطر كمركز إقليمي للأنشطة الثقافية والإبداعية، مدعومًا ببنية تحتية متخصصة تلبي أعلى المعايير الدولية».

وكانت «جي دبليو سي»، قد أعلنت بالشراكة مع شركة QC+، عن تطوير أكبر منشأة لوجستية متخصصة في مجال الفنون على مستوى المنطقة، والمقرر إنشاؤها في منطقة راس بوفنطاس الحرة. لتقديم خدمات حفظ وصون للأعمال الفنية والأصول الثقافية بمعايير المتاحف العالمية، مع تخزين آمن ورعاية احترافية، مدعوماً بمختبر متخصص للحفظ والترميم، ومساحات تخزين خاصة ومشتركة، وغرف عرض، ومناطق جمركية مخصصة لعمليات نقل الأعمال الفنية كما سيضم المركز مناطق تعليمية وتعاونية تهدف إلى تطوير الخبرات المحلية في مجالي حفظ وإدارة الأعمال الفنية.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد في دولة قطر، كما تُعد الشركات الموثوقة والرائدة في هذا القطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والاعتمادية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير مدعومة بالتكنولوجيا تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

