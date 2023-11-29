أعلنت شركة تاكسي دبي عن تحديد aa عند 1.85 درهم إماراتي ، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن مسبقاً، مما نتج عنه عائدات بقيمة1.2 مليار درهم إماراتي (حوالي 315 مليون دولار أمريكي).

شهد الاكتتاب العام طلباً كبيراً تجاوز 150 مليار درهم إماراتي (حوالي 41 مليار دولار أمريكي) من جانب المستثمرين الدوليين و المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بأكثر من 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، ويعد هذا أكبر طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في سوق دبي المالي.

شهد الاكتتاب العام إقبالاً ضخماً بين مجتمع المستثمرين العالمي حيث تجاوزت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين حجم الاكتتاب حوالي 135 مرة.

حظي الاكتتاب العام بإقبال كبير من المستثمرين المحليين، و تجاوز حجم الطلب على شريحة المستثمرين الأفراد 13 مليار درهم و تجاوزت الطلبات بأكثر من 94 مرة) بعد زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد(.

يعكس هذا الاهتمام الكبير ثقة المستثمرين بآفاق النمو الكبيرة لشركة تاكسي دبي، حيث يدعم الاكتتاب العام رؤية التنقل والاستدامة في دبي ويمثل تأكيداً للثقة الكبيرة في أسواق رأس المال المزدهرة في دبي.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 تحت الرمز "DTC"، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقريباً 4.6 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2023: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو " الطرح") في سوق دبي المالي.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم إماراتي، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً. وقد بلغ حجم الطرح تقريباً 1.2 مليار درهم إماراتي (حوالي 315 مليون دولار أمريكي). وقد أكدت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح المُعلن عنه مسبقاً والذي يتكون من إجمالي 624,750,000 سهم، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 150 مليار درهم إماراتي (حوالي 41 مليار دولار أمريكي)، مما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، مما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق على في سوق دبي المالي.

سيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم إماراتي (حوالي 315 مليون دولار أمريكي) يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي ("المساهم البائع")، بعد التسوية لتغطية أية نفقات تتعلق بالطرح.

وترى شركة تاكسي دبي أن سعر الطرح النهائي يمثل فرصة جذابة للغاية للمستثمرين ويؤكد على التوقعات الكبيرة لنمو الشركة، التي تتمتع بالأصول القوية والحصة السوقية المهيمنة والوضع المالي الراسخ، إضافة إلى ثقة المساهم البائع في رؤية دبي ونموها على المدى الطويل.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي:

"إن الطلب القوي على أسهم الطرح، والذي تجاوز القيمة المستهدفة بنحو 130 مرة، يعكس قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها شركة تاكسي دبي، والتي ترتكز على النمو الاقتصادي والسكاني والسياحي القوي في دبي ورؤية النمو و التنقل والاستدامة الرائدة عالمياً. وتعتبر هذه الفترة على درجة كبيرة من الأهمية لشركة تاكسي دبي وللمستثمرين الجدد، في ظل توقعات النمو الكبيرة للشركة المدعومة بالتوسع المستمر لأسطولنا ، ومع مواصلتنا الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز حضورنا في جميع أنحاء دبي وفي الإمارات المجاورة. كما تفخر الشركة كذلك بدعم برنامج الخصخصة في دبي و الإقبال الهائل الذي شهدته من جانب المستثمرين و المستوى الكبير من الطلبات، مما يعكس الثقة القوية في دبي ودعم التوسع في سوق دبي المالي".

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي). وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01% من رأس مال الشركة الحالي.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا من خلال شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، تحت الرمز "DTC" ورقم التعريف الدولي "AEE01356D236"، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

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نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليون منها رحلات لمركبات الأجرة.