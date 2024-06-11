تعلن حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تُعلن اليوم كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") - وهي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم ("الشركة") - عن إتمام عملية الطرح العام الثانوي ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") من قبل الحكومة.

تفاصيل الطرح

وقال أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين: "يحقق هذا الطرح المهم أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جُدد، مما يعزز بدروره من سيولة أسهمنا بشكل أكبر. ويسرّنا بشكل خاص في أرامكو السعودية أن نرحب بالمساهمين الجُدد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، كما أننا فخورون وممتنون للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد".

"يُظهر نجاح هذا الطرح سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019م. كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، وإستراتيجية نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع. ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون".

قامت الحكومة ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من خلال الطرح والتي تمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة.

يعتبر الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000م، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019م.

بلغ إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح 42.10 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار أمريكي) دون خيار التخصيص الإضافي (كما هو معرف أدناه)، والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال سعودي (12.35 مليار دولار أمريكي).

بلغ سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد وللمؤسسات المكتتبة 27.25 ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح (" سعر الطرح النهائي ").

"). لغايات تمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024م وأن ينقضي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024م. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المُصدرة.

المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب

تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح (" المستشارين الماليين المستقلين ").

"). تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح (" المنسقين الدوليين ").

"). تم تعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة كريديت سويس العربية السعودية (Credit Suisse Saudi Arabia) – إحدى شركات مجموعة يو بي إس (UBS Group) – وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية (EFG Hermes KSA) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (" مديري سجل الاكتتاب المحليين ").

"). تم تعيين كل من بي إن بي باريباس (BNP PARIBAS) وبي أو سي آي آسيا المحدودة (BOCI Asia Limited) وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة (China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited) كمديري سجل اكتتاب دوليين (خارج المملكة) بخصوص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ " مديري سجل الاكتتاب ").

"). تم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح. كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").

نبذة عن الشركة

الشركة هي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم. تسعى الشركة إلى تحسين مكانتها البارزة في قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) من خلال الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز ومواصلة السعي الى تحقيق التكامل في عمليات قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream) لتأمين تلبية الطلب على النفط الخام. كما تستمر بتعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لأصولها في مجال التكرير والمواد الكيميائية وتحقيق قيمة مضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين توازن إنتاج الوقود والمواد الكيميائية. تهدف شركة أرامكو السعودية إلى تنمية أعمالها باستدامة من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار لمواصلة التخفيف من حدة تأثير أعمالها على المناخ ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة منخفضة الكربون والاستدامة في كل عملياتها سواءً داخل المملكة أو خارجها مع شركاء دوليين.

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