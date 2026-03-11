مجموعة عمانتل تسجل إيرادات قدرها 3,413.1 مليون في عام 2025، بزيادة +11.4٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في العمليات المحلية ومساهمة مجموعة زين.

ارتفاع أرباح المجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة +10.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,155.4 مليون ، مع بقاء هامش الأرباح مستقرا إلى حد كبير بنسبة 33.9٪ خلال عام 2025.

ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 371 مليون ، بزيادة قياسية قدرها 87.7٪ على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح المنسوب لمساهمي عمانتل 88.4 مليون ، بزيادة قدرها 63.1٪ على أساس سنوي.

ارتفاع إيرادات تقنية المعلومات والتقنية الناشئة بنسبة 56.7٪ مع تحقيق نمو كبير في الحلول السحابية والاستضافة والحلول الذكية في إطار تركيز الشركة على زيادة حصتها السوقية.

نمو إيرادات خدمات الاتصالات بنسبة 6.2٪ مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات النطاق العريض الثابت وأعمال الجملة.

نمو عدد مشترك النطاق الثابت عالي السرعة بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي ونمو عدد مشتركي الهاتف النقال الشهري بنسبة 2٪.

المجموعة توصي بتوزيع أرباح ختامية قدرها 55 بيسة لكل سهم، وهو ما يعادل 55٪ من رأس المال المدفوع ونسبة توزيع 47٪ وذلك عن عام 2025.

مسقط، سلطنة عمان– أعلنت الشركة العمانية الاتصالات – عمانتل –، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا والتقنية في سلطنة عمان، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققة نموا كبيرا في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين إضافة إلى صافي الدخل. كان الأداء مدفوعا بالنمو الواسع النطاق في عملياتها المحلية وزيادة مساهمة مجموعة زين.

تصريح رئيس مجلس الإدارة

ملهم الجرف – رئيس مجلس إدارة عمانتل

"واصلت عمانتل تحقيق أداء متميز خلال العام 2025، مع نمو كبير في عملياتنا المحلية ومجموعة زين. وتعكس هذه النتائج نجاح محفظتنا المتنوعة، ومتانة أعمالنا الأساسية، وفاعلية خططنا في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. لقد جاء نمو أعمالنا المحلية مدفوعاً بالطلب المستمر على خدماتنا، وزيادة تبني الحلول الرقمية، والتوسع المتواصل في قدرات تقنية المعلومات والاتصالات وأعمال الجملة، في حين واصلت مجموعة زين تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح في مختلف الأسواق الرئيسية التي تعمل بها."

"وباعتبارنا المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول التقنية المتكاملة في سلطنة عمان، فإننا ملتزمون بتعزيز البنية الأساسية الرقمية في سلطنة عمان والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040. وسنواصل الاستثمار في قدرات شبكات الجيل القادم، وتوسيع تغطية شبكات الجيل الخامس، وتعزيز الابتكار التقني، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة لتجارب المشتركين والحلول الموجهة لقطاع المؤسسات. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سيبقى تركيزنا موجهاً نحو دفع الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النمو المستدام بما يمكّن عمانتل من مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا ومشتركينا والمجتمعات التي نخدمها."

تصريح الرئيس التنفيذي

المهندس علاء الدين بن عبد الله بيت فاضل - الرئيس التنفيذي لعمانتل

"يعكس أداء عمانتل في عام 2025 متانة عملياتنا المحلية وحضورنا الإقليمي من خلال مجموعة زين. فقد حققت الشركة نمواً قوياً في خدمات الاتصالات الثابتة، وواصلنا توسيع وتوحيد محفظة خدمات تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز حلولنا في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبنية الأساسية الرقمية الوطنية."

"يعزز النمو الكبير المتواصل لمجموعة زين في مختلف الأسواق الرئيسية التي تعمل بها، إلى جانب الإنجازات المتواصلة التي يحققها مشروعنا المشترك زين عمانتل الدولية (ZOI) قيمة محفظتنا المتنوعة ونهجنا المنضبط في الأداء والاستثمار."

"وباعتبارنا الشريك الرقمي الموثوق في سلطنة عمان، فإننا نعمل على تسريع استثماراتنا في شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية والتقنيات الناشئة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات وتقديم تجارب رقمية جديدة للمشتركين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية. ومع التطورات العالمية السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، تتمتع عمانتل بمكانة قوية لتقديم حلول مبتكرة وآمنة وقابلة للتوسع تدعم السيادة الرقمية لسلطنة عمان وتعزز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي."

"ومع تطلعنا إلى عام 2026، سنعمل على البناء على ما حققناه خاصة مع إطلاق أوتك، منصتنا التقنية الموحدة التي تجمع بين عمان داتا بارك وتدوم " لبناء قدرات رقمية في مجال تقنيات المستقبل.

أبرز ملامح الأداء التشغيلية والمحطات الاستراتيجية للسنة المالية 2025

زخم النمو المحلي: حافظت عمليات عمانتل المحلية على ريادتها في السوق في عام 2025، حيث ارتفع عدد المشتركين بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3.655 مليون بنهاية ديسمبر، مدعوما باستراتيجيات ناجحة للاحتفاظ بالمشتركين وتعزيز المبيعات في قطاعي الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

في قطاع الهاتف النقال، حافظت الشركة على موقعها الريادي بحصة سوقية من المشتركين بنسبة 40.2٪، مع نمو مدفوع بشكل رئيسي بقطاع التواصل بين الأجهزة M2M الذي تجاوز مليون اشتراك، مما يعكس الطلب المتزايد على الحلول الذكية.

وفيما يتعلق بخدمات النطاق العريض الثابت، احتفظت عمانتل بحصة سوقية رائدة بلغت 55٪ من المشتركين، حيث ارتفع عدد مشتركي النطاق العريض الثابت إلى 329,300 (من 311,600)، مع زيادة في متوسط العائد من كل مستخدم مدعومة بانتقال المشتركين إلى باقات الألياف البصرية الأعلى ومواصلة الشركة تعزيز نطاق تغطية شبكة الألياف البصرية.

تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة: حققت حلول تقنية المعلومات والاتصالات والحلول التقنية الناشئة نموا كبيرا مع توحيد عمانتل لمحفظة حلولها المؤسسية واستحواذها على الطلب على الحلول السحابية وحلول الاستضافة والحلول الذكية. كما قامت الشركة بإطلاق منصات تقنية ناشئة، وتنفيذ برامج طموحة في الذكاء الاصطناعي والسحابة والأمن السيبراني.

ساهمت المجموعة في تعزيز الأولويات الرقمية الوطنية من خلال إطلاق شركة أوتك.

واصلت منصة تجربة المشتركين في عمانتل التوسع، حيث وصلت قاعدة المستخدمين الرقمية النشطة إلى 1.89 مليون مستخدم، مدعومة بنمو عدد المعاملات وتوسع القطاعات الرقمية في مجالات السفر والترفيه ودفع الفواتير.

وسعت أوم باي OmPay خلال العام مجموعة منتجاتها بإطلاق محفظة رقمية جديدة، وخدمة التحويلات الدولية، وبطاقات افتراضية ومطبوعة، إلى جانب توسيع شبكة التحويلات لتضم 60 وجهة.

رفع التصنيف الائتماني: أسهم رفع وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش للتنصيف الائتماني لعمانتل إلى درجة استثمارية (BBB-) في تعزيز مكانة عمانتل في الأسواق المالية مع توقعات مستقرة، وهو ما يعكس متانة المركز المالي لعمانتل ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.

خفض نسبة الاتاوة المفروضة على خدمات الاتصالات المتنقلة: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 7 أغسطس 2025عن خفض نسبة الاتاوة المفروضة على خدمات الاتصالات المتنقلة من 12٪ إلى 10٪، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين الهوامش وتعزيز قدرة عمانتل على إعادة الاستثمار في شبكاتها ومنصاتها الرقمية. تعزز مثل هذه التغييرات التنظيمية قدرة عمانتل على المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي الأوسع والتحول الرقمي في سلطنة عمان.

الإنفاق الرأسمالي: بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعمانتل 129.3 مليون خلال عام 2025 تم إنفاق معظمها على نشر الجيل الخامس وتوسيع البنية الأساسية الرقمية لعمانتل. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لشبكاتها والنفقات الرأسمالية الأخرى خلال العام، مع التركيز بشكل أساسي على القيام باستثمارات هامة تدعم النمو، وتسهم في توسعة شبكة الجيل الخامس، وإدخال حلول وخدمات جديدة لتقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة وغيرها.

- بلغت الإيرادات 3,413.1مليون في عام 2025، بزيادة قدرها 11.4٪ على أساس سنوي (2024: 3062.7 مليون ). ساهم النمو القوي والأداء الكبير في مختلف الأسواق التي تعمل بها المجموعة ، والنمو المتواصل في إيرادات خدمات الاتصالات الأساسية، والطلب القوي في قطاعات الخدمات المؤسسية والحلول الرقمية في دعم نمو الإيرادات.

- ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 1,155.4 مليون خلال عام 2025، بزيادة قدرها 10.6٪ على أساس سنوي (سنة 2024: 1,044.7 مليون )، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء القوي لمجموعة زين.

- ارتفع صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة إلى 88.4 مليون عن عام 2025، بزيادة قدرها 63.1٪ (سنة 2024: 54.2 مليون )، وقد جاء هذا النمو القوي مدفوعاً بتحسن الإيرادات التشغيلية وكفاءة إدارة التكاليف، مما يعكس متانة عمليات عمانتل وفعالية استراتيجياتها.

- بلغت ربحية السهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م 0.118 بيسة ، ارتفاعا من 0.071 بيسة (المعدلة) بنهاية 31 ديسمبر 2024

أبرز ملامح الأداء المالي للعمليات المحلية

ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي، مدعومة بمساهمات قوية من قطاع أعمال الجملة (+10.4٪)، خدمات النطاق العريض(+4.2٪)، إيرادات الأجهزة، والنمو القياسي لإيرادات تقنية المعلومات والاتصالات (+57.7٪).

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين قليلا لتصل إلى 180.4 مليون لعام 2025 (سنة 2024 بلغت 180.3 مليون).

انخفض صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة صافي الدخل بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي، ويعزى انخفاض صافي الأرباح إلى زيادة تكاليف الاهلاك وإطفاء الدين، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات في كل من خدمات الاتصالات الأساسية والحلول الرقمية.

حول عمانتل

تعد الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) المزود الرائد لخدمات لاتصالات والحلول التقنية المتكاملة في سلطنة عمان، حيث تقدم مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات الثابتة، وخدمات الاتصالات المتنقلة، والنطاق العريض، وأعمال الجملة، وحلول تقنية المعلومات والاتصالات للمشتركين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية. تخدم عمانتل من خلال عملياتها المحلية ملايين المشتركين وتلعب دورا محوريا في تطوير البنية الأساسية الرقمية لسلطنة عمان وتمكين أهداف رؤية عمان 2040.

على الصعيد الدولي، تمتلك عمانتل حصة مسيطرة في مجموعة زين الكويتية، وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات المتنقلة ولديها حضور في ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا. يضع هذا الحضور الإقليمي عمانتل كواحدة من أكبر مجموعات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإيرادات، حيث تخدم أكثر من 50 مليون مشترك.

مع التركيز على الابتكار وتجربة المشتركين وتحقيق النمو المستدام، تواصل عمانتل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك حلول الجيل الخامس، والألياف البصرية إلى المنازل (FTTH)، وإنترنت الأشياء، والحلول السحابية، وحلول الدفع الرقمية. تلتزم الشركة ببناء قيمة على المدى الطويل لمساهميها مع المساهمة في التنويع الاقتصادي ودقع التحول الرقمي في سلطنة عمان.

يتم تداول أسهم عمانتل علنا في بورصة مسقط (MSX: OTEL).

