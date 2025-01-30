تعلن الشركة عن تعيين يامن شهاب، المدير السابق في «كوليرز»، كمدير تنفيذي للتطوير، تعزيزاً لفريقها القيادي ودعماً لخططها التوسعية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "برستيج ون" للتطوير، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن خطط طموحة لمضاعفة محفظتها العقارية تقريباً خلال عام 2025، من خلال إطلاق 11 مشروعاً جديداً في مختلف أنحاء الدولة. وتشمل هذه المشاريع سلسلة من التطويرات السكنية الفاخرة في أبرز المواقع، مثل نخلة جميرا، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، وجزر دبي. وفي إطار خططها التوسعية، تسعى الشركة إلى دخول أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وغرب أفريقيا، مع تعزيز عملياتها المحلية عبر حملة توظيف مكثفة تشمل مجالات المبيعات الداخلية، التسويق، وعلاقات العملاء، لدعم مسيرة نموها المستدام.

وفي سياق الإنجازات المرتقبة لعام 2025، أعلنت "برستيج ون" للتطوير عن خططها لاستكمال وتسليم مشروعين رئيسيين، هما "فيستا" في مدينة دبي الرياضية و"ذا ريزيدنس" في قرية جميرا الدائرية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد نجحت حتى الآن في تطوير أكثر من 3 ملايين قدم مربع من المساحات في دبي، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لتعزيز وتطوير المساحات الحضرية المستدامة.

وفي تصريح له، أكد السيد أجمل سيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برستيج ون للتطوير"، قائلاً: "نحن على أعتاب عام 2025 بكل ثقة وتفاؤل، إذ نستعد لإطلاق مشاريع جديدة وتسليم اثنين من أبرز مشاريعنا الرائدة في دبي. تركيزنا مستمر على توسيع محفظتنا العقارية، وتعزيز فريق العمل، وتوسيع نطاق عملياتنا إقليمياً ودولياً، مع التزامنا الراسخ بإضافة قيمة استراتيجية مستدامة للمجتمعات التي نخدمها."

من جانبها، علقت بسمة البدر، المدير العام للشركة، قائلة: "نحن ملتزمون برفع معايير قطاع العقارات من خلال كل مشروع نقدمه للسوق. الأداء المتميز في عام 2024، الذي تميز بإيرادات قياسية وأقوى خطط تطوير في تاريخنا، يعكس تفاني فريقنا وكفاءته. نحن متحمسون لمواصلة تحقيق إنجازات أكبر في العام المقبل."

وفي إطار دعم استراتيجيتها للنمو، أعلنت "برستيج ون للتطوير" عن تعيين يامن شهاب، المدير العام السابق لشركة "كوليرز بروجيكت ليدرز"، في منصب المدير التنفيذي للتطوير. يتمتع شهاب بخبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاعات متعددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية، وقد نال جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع تقديراً لإنجازاته المتميزة خلال فترة عمله في "كوليرز بروجيكت ليدرز".

تأتي خطط التوسع الطموحة لشركة "برستيج ون للتطوير" بعد عام مميز شهد إنجازات استثنائية، حيث قامت الشركة بإطلاق أكثر من 1,500 وحدة سكنية وتجارية في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك مشاريع فاخرة في نخلة جميرا، جزر دبي، ومدينة محمد بن راشد. وفي عام 2024، بدأت الشركة أعمال البناء في أربعة مشاريع جديدة، إلى جانب توقيع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تعزيزاً لاستراتيجيتها للنمو والتوسع. كما احتفلت الشركة بهذه النجاحات في حفل فاخر أقيم بفندق جميرا بيتش، حضره نخبة من الشخصيات البارزة.

مع نهاية عام 2025، من المتوقع أن تصل محفظة مشاريع الشركة إلى 25 مشروعاً سكنياً وتجارياً، سواء المكتملة أو قيد التطوير، في مواقع رئيسية مميزة. وتواصل "برستيج ون للتطوير" الحفاظ على ثقتها في الطلب المستمر على العقارات الفاخرة في المواقع الاستراتيجية، رغم التكهنات حول زيادة العرض في السوق. بفضل مشاريعها المتميزة وثقة المستثمرين المستمرة، تتوقع الشركة عاماً آخر من النجاحات البارزة على صعيد الإيرادات والاستثمارات، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع العقارات.

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نبذة عن «برستيج ون» للتطوير العقاري:

تعد «برستيج ون» للتطوير العقاري إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، حيث تشتهر بالتزامها بالتميز والابتكار في سوق العقارات الفاخرة. منذ عام 2007، استثمرت «برستيج» مليارات الدراهم في قطاع العقارات، وتخصصت في تطوير المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة التي تعزز أسلوب الحياة الراقي والرقي الحضري.

يقع مقر الشركة في دبي، وتتمحور فلسفتها حول الجودة، الاستدامة، والتصميم الحديث، مما يجعل مشاريعها متميزة وغير تقليدية. كما تركز الشركة على تقديم مجتمعات سكنية تضمن أسلوب حياة فاخراً، محاطاً بإطلالات خلابة ووسائل راحة متكاملة، مما يلبي تطلعات العملاء من أصحاب الذوق الرفيع.

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