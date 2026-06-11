مسقط، سلطنة عُمان : أطلقت يانغو رايد، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية، مبادرةً تتيح لنحو 11,000 سائق شريك في مختلف أنحاء سلطنة عُمان الوصول المجاني إلى منصة يانغو بلاي لمدة 180 يومًا. كجزء من جهودها لدعم السائقين الشركاء، تتيح هذه المبادرة للسائقين وعائلاتهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي والتعليمي، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والموسيقى وبرامج الأطفال.

تم توزيع رموز تفعيل العرض على السائقين الشركاء في 25 مايو، تزامنًا مع عيد الأضحى، على أن يظل تفعيلها متاحًا حتى 30 يونيو.

تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في أسواق يانغو رايد، وتعكس التزام الشركة بتقدير مساهمات السائقين الشركاء الذين يدعمون خدمات النقل في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

وفي تعليقها على المبادرة، قالت شيخة أمبوعلي، المديرة العامة لشركة يانغو عُمان: "يقضي سائقو شركائنا جزءًا كبيرًا من يومهم في مساعدة الناس على التنقل في مختلف أنحاء عُمان، وغالبًا ما يوازنون بين العمل والمسؤوليات العائلية. ومن خلال هذه المبادرة، أردنا أن نقدم لهم شيئًا يمكنهم الاستمتاع به خارج ساعات عملهم على الطريق. وتمنح يانغو بلاي السائقين وعائلاتهم فرصة الاستمتاع بمحتوى ترفيهي مشترك، مما يجعلها وسيلة بسيطة للتعبير عن تقديرنا لمساهماتهم وشكرهم على دورهم في مجتمعنا".

تم اختيار تطبيق يانغو بلاي لما يقدمه من مجموعة واسعة من المحتوى الموجّه للعائلة، مما يتيح للسائقين الشركاء وعائلاتهم فرصة الاستمتاع بقضاء الوقت معًا خارج ساعات العمل.

تستند هذه المبادرة إلى جهود يانغو عُمان الأوسع لدعم السائقين الشركاء من خلال مجموعة متنامية من المزايا والشراكات والبرامج المجتمعية، بالتعاون مع شل عُمان، وثواني باي، ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب مبادرات مثل "أحلام السائقين". وتواصل يانغو عُمان الاستثمار في برامج تدعم الرفاه المالي للسائقين، وتطويرهم المهني، وتعزيز تجربتهم الشاملة. ويُعدّ الوصول المجاني إلى يانغو بلاي أحدث إضافة إلى هذه الجهود، المصممة للارتقاء بتجربتهم داخل الطريق وخارجه.

عن مجموعة يانغو:

هي منظومة تكنولوجية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية التي تخدمها. وبالتزام راسخ بالابتكار، تعمل يانغو على إعادة صياغة وتعزيز أحدث التقنيات المتقدمة حول العالم لتصبح خدمات يومية متكاملة وسلسة عبر مختلف المناطق.

تقدّم مجموعة يانغو خدماتها الرقمية، بما في ذلك خدمات النقل والتوصيل وتقنيات الطعام والترفيه وغيرها الكثير، في أكثر من 30 دولة عبر أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا ومناطق أخرى.

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