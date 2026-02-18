تعلن شركة بنيان للتنمية والتجارة (BONY.CA)، المنصة العقارية المستقلة الرائدة في مصر، عن توقيع عقد إيجار جديد لمبنى 106B، الكائن في امتداد شارع رمسيس بمدينة نصر لشركة كورتيك(Kortech) إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في مجالات الأعمال الكهروميكانيكية (MEP)، وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للاتصالات. وتعكس هذه الصفقة قدرة بنيان المستمرة على الإدارة الفعالة لمحفظة أصولها، وتعظيم قيمة الأصول، وتحقيق نمو ملموس في الإيرادات الإيجارية الحالية.

وبموجب شروط عقد الإيجار، ستشغل شركة كورتيك كامل المساحة القابلة للتأجير البالغة 4,297 مترًا مربعًا، على أن يبدأ سريان العقد في مايو 2026، ليحل محل المستأجر السابق بي.تك B.Tech، الذي ينتهي عقد إيجاره في أبريل 2026. ويأتي العقد الجديد عقب انتهاء اتفاق سابق كان قائمًا على مستويات إيجارية سائدة في حينه، ما أتاح إعادة التسعير بما يتماشى مع الأسعار السوقية الحالية وتحقيق تحسن واضح في المستوى الإيجاري. ويمتد العقد لمدة خمس سنوات، بما يعزز وضوح التدفقات النقدية ويعزز ربحيه محفظة بنيان المدرة للدخل.

ويأتي هذا العقد ضمن الاستراتيجية الأوسع لشركة بنيان لإعادة تسعير عقود الإيجار المقومة بالجنيه المصري بمساحة إجمالية تبلغ 15,176 مترًا مربعًا والمقرر تجديدها خلال عام 2026، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي إيرادات المساحات الأدارية المقومة بالجنيه المصري لدى الشركة.

يؤكد نجاح إعادة تأجير مبنى 106B النهج الاستباقي الذي تتبعه بنيان في إدارة أصولها، وانضباطها في اختيار المستأجرين بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وطبيعة أصولها، إضافةً إلى قدرتها على تحقيق زيادات إيجارية ملموسة عند تجديد العقود. كما تعكس هذه الصفقة تركيز بنيان على اتخاذ قرارات تأجير مدروسة تدعم أداء المحفظة وتعزز القيمة على المدى الطويل.

ويُعد مبنى 106 B جزءًا من محفظة بنيان من الأصول التجارية ذات المواقع الاستراتيجية، والتي تستفيد من أساسيات طلب قوية واهتمام مستمر من شركات ذات جودة عالية.

تعقييب العضو المنتدب

"يعكس نجاح إعادة تأجير مبنى 106 Bبشروط إيجارية مُحسّنة، عقب انتهاء عقد سابق كان قائمًا على مستويات أقل من الأسعار السوقية السائدة القيمة الكامنة في محفظة أصولنا، ويؤكد فاعلية استراتيجيتنا في الإدارة الفعالة للأصول. كما أن استقطاب مستأجر ذي جودة عالية مثل شركة كورتيك، إحدى شركات مجموعة حسن علام، يبرز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات الإيجارية وتعزيز وضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل. وتؤكد هذه الصفقة مكانة بنيان كمنصة رائدة للاستثمار في العقارات التجارية المتميزة والمدرة للدخل في مصر."

-انتهى-

#بياناتشركات