دبي: أعلنت شركة "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن زيادة في صافي أرباحها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2023 بنسبة 101 % لتصل إلى 31.5 مليون درهم مقارنة بـ 15.7 مليون درهم تم تسجيلها في عام 2022.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للشركة، حيث حققت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مسجلة 136.7 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بإيرادات بلغت 85.3 مليون درهم في عام 2022.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى الشركة بنسبة 61% لتصل إلى 1.22 مليار درهم خلال العام 2023، وذلك مقابل إجمالي موجودات قدرها 757.2 مليون درهم خلال العام 2022. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 226.4 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ 193.2 مليون درهم في العام 2022 وبنسبة نمو 17%.

وتعليقاً على النتائج، قال السيد/ الحر محمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال: "نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، وذلك لما تقدمه من حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".

وأضاف السويدي "لدينا خطط واعدة سنحرص على تنفيذها للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا وللمحافظة على تحقيق المزيد من النمو في صافي الأرباح".

وقال السيد/ عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس هذه الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر إيراداتها، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء".

وأضاف السعدي:" تعكس هذه النتائج الأداء القوي في جميع خدماتنا وفرص النمو الكبيرة مع التزام الشركة بتوفير أفضل بيئة عمل واعتماد تنفيذ استراتيجية فعالة ، إلى جانب توافق خدماتنا مع أفضل الممارسات والنظم العالمية، فضلا عن الجودة العالية والموثوقية“.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال“ هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

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