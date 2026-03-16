تدريب تخصصي يشمل التجارة الإلكترونية وإدارة المعارض والضرائب لضمان تنافسية المشاريع الناشئة إقليمياً ودولياً

مشاركات فاعلة للمنتسبين إلى المركز في الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية

الشارقة، 15 مارس 2026:

حقق مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101"، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إنجازات لافتة ونوعية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، حيث سجل نسبة إشغال بلغت 100% في مقره بمدينة خورفكان، ونجح في استقطاب مشاريع ريادية نوعية للمواطنين من كلا الجنسين، مرسخاً دوره في التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في إمارة الشارقة.

وجاءت النجاحات التي حققها المركز في إطار حرص غرفة الشارقة على تعزيز الحاضنة المؤسسية المتكاملة لدعم رواد الأعمال عبر توفير بنية تحتية متقدمة وبرامج تأهيلية متكاملة تسهم في دمج الطاقات الشابة بكفاءة في نسيج القطاع الخاص، وبالتزامن مع تسجيل الغرفة خلال العام الماضي نمواً في العضويات بلغ 14% مما يوفر لمنتسبي "تجارة 101" شبكة علاقات أعمال واسعة تفتح أمامهم آفاقاً للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

واستقطب "تجارة 101" مشاريع ريادية متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية واعدة، من تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي إلى قطاع الأغذية والضيافة والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، في تنوع قطاعي يثبت أن المركز يعمل كحاضنة اقتصادية مرنة وشاملة تدعم مختلف المشاريع التي تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة.

منظومة تمكين الشباب وتنويع الاقتصاد

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النتائج الاستثنائية التي حققها مركز "تجارة 101" تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تأسس عليها المركز منذ انطلاقته في العام 2019، والقائمة على توفير بيئة حاضنة متكاملة تمكّن الشباب الإماراتي من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تسخّر كافة إمكاناتها ومراكزها المتخصصة لخدمة رواد الأعمال بما يلبي تطلعاتهم ويحقق نجاحاتهم المهنية.

وأضاف سعادة العوضي أن المنطقة الشرقية تشهد قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية والسياحة البيئية، حيث يتجسد دور الغرفة في دعم رواد الأعمال في مختلف مناطق الإمارة من خلال توفير الدعم المعرفي والتقني والقانوني والتسويقي وربط المنتسبين إلى مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنظومة الأوسع للغرفة التي تضم معارض سنوية وشبكة علاقات دولية مع أسواق آسيا وأفريقيا، وفرصاً نوعيةً تمنح المشاريع الناشئة ميزة تنافسية تسرع نموها وبناء علامات تجارية إماراتية تنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.

إقبال متزايد وتطلعات لافتتاح مقر جديد

من جانبها، كشفت منى عمران علي، مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101"، عن تطلعات المركز لافتتاح مقر جديد في المنطقة الشرقية استكمالاً لنجاح فرع خورفكان الذي افتُتح في أبريل 2024 والذي حقق نسبة إشغال كاملة خلال فترة وجيزة، مؤكدةً أن التوسع يأتي في إطار الحرص على دعم رواد الأعمال في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، في ظل ما يشهده المركز من إقبال ملحوظ في طلبات العضوية بفرعه الرئيسي في الشارقة، لافتةً إلى أن الزخم المتنامي لعدد المنتسبين يعكس نجاح المبادرة التي أطلقتها الغرفة وثقة مجتمع الأعمال الشباب ببرامج المركز التأهيلية ومنظومة خدماته المتكاملة، وأوضحت أن المركز يضع تدريب رواد الأعمال على رأس أولوياته من خلال تصميم برامج متخصصة وفق أرقى المعايير في إدارة وتشغيل الأعمال التجارية، تغطي قطاعات حيوية واستشارات متكاملة تشمل الاستشارات الإدارية والقانونية والتسويقية وخدمات التغطيات الإعلامية.

تدريب تخصصي وتمكين مهني

وفي سياق بناء القدرات، يقدم مركز "تجارة 101" برامج تدريبية نوعية تمكّن الشباب من إدارة وتطوير مشاريعهم باحترافية عالية، إيماناً بأن المعرفة هي رأس المال الحقيقي في الاقتصاد الحديث، وتشمل مصفوفة البرامج التدريبية إدارة وتنظيم المعارض بما يتوافق مع مكانة الشارقة كقطب إقليمي وعالمي للمعارض والمؤتمرات، والتدقيق والتحصيل الضريبي استجابةً لمنظومة الضرائب المستحدثة، والتجارة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي الشامل، فضلاً عن الترجمة والتصميم والتصوير الجرافيكي وقطاع الضيافة، وتعمل هذه البرامج على تزويد رواد الأعمال بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة تحديات السوق بتنافسية عالية، كما تسهم في ضمان الامتثال القانوني للمشاريع الناشئة وتمكينها من الوصول إلى أسواق أوسع بتكاليف تشغيلية مدروسة.

حضور فاعل في الأسواق والفعاليات

ويحرص المركز على إشراك أعضائه في الفعاليات التسويقية الكبرى، لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأسواق المحلية والدولية، مستثمراً منظومة غرفة الشارقة والمعارض التي ترعاها في مركز إكسبو الشارقة، فضلاً عن المشاركة في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" ومهرجان الخريجين، وغيرها من الفعاليات التي تتيح لمنتسبي المركز فرصة الوصول إلى منصات عرض تمنح مشاريعهم رؤية واسعة وموثوقية عالية يصعب تحقيقها بجهود تسويقية فردية.

كما ينظم المركز ندوات توجيهية مستمرة لتعزيز الوعي الاستثماري والتجاري، لاستعراض منظومة التسهيلات والخدمات المقدمة لرواد الأعمال، ويعمل المركز على توفير بيئة حاضنة ومحفزة تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، من خلال توفير مكاتب تجارية مجهزة بالكامل وقاعات اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات، ويستفيد المنتسبون كذلك من ورش العمل التخصصية مما يرفع من مستوى النضج المؤسسي للشركات الناشئة ويضمن قابليتها للتمويل والنمو.

