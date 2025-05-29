أعلن فندق 101 جلوبال (Hotel101) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة هورايزن (Horizon) كشريك رئيسي لتوسيع نطاق أعمال فندق 101 في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم علامة فندق 101 سريعة النمو، وتطوير ما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) غرفة فندقية، وهو ما يُتوقع أن يعادل قيمة استثمارية تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (137.5 مليار بيسو فلبيني)، وقد تم تحديد خمسة مواقع أولية لمشروعات فندق 101 في المملكة، تشمل المدينة المنورة كموقع أولي، تليها العاصمة السعودية الرياض، مدينة جدة، أبها، والعلا.

تسعى سلسلة فنادق 101 العالمية، والتي تعتمد نموذج "غرفة واحدة موحدة"، إلى إحداث تحول في قطاع السياحة من خلال تقديم غرف فندقية موحدة تمامًا في جميع أنحاء العالم، وترى الشركة أن هذا النموذج الموحد يوفر كفاءة لا مثيل لها، خاصة في قطاع الفئة المتوسطة، مما يمنح النزلاء تجربة متوقعة ومتكررة في كل وجهة حول العالم. كما يعتمد نموذج العمل في فندق 101 على نموذج "الكوندوتيل" الذي يجمع بين ملكية الوحدات الفندقية والتشغيل الفندقي، ما يتيح التوسع بكفاءة وقيمة مضافة لكل من الملاك والنزلاء، وتجمع هذه الشراكة بين مفهوم "غرفة السعادة" عالية الكفاءة من فندق 101 ونموذج التمويل العقاري الخاص به، مع خبرة مجموعة هورايزن العميقة وشبكاتها المحلية القوية في السوق السعودي.

وقد تم توقيع الاتفاقية في المدينة المنورة، بين السيدة هانا يولّو-لوتشيني، الرئيسة التنفيذية لفندق 101، والسيد عبد الرحمن شربتلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة هورايزن، بحضور كل من: إدغار "إنجاب" سيا الثاني رئيس مجلس إدارة شركة دبل دراغون ومؤسس فندق 101، والسيد خالد شربتلي رئيس مجلس إدارة مجموعة هورايزن، وائل الدقل عضو مجلس إدارة مجموعة هورايزن، هشام الأنصاري عضو مجلس إدارة مجموعة هورايزن، رودولفو "بونغ" بونفيرادا رئيس شركة دبل دراغون والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة فندق 101 العالمي، ماثيو موريو مدير الشراكات الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فندق 101 العالمي، وفي اليوم ذاته، التقى الشركاء بمعالي أمين منطقة المدينة المنورة، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، لمناقشة خطط التوسع المستقبلية في المدينة المنورة.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال مؤسس فندق 101 العالمي، إدغار "إنجاب" سيا الثاني: "نستلهم رؤيتنا من قيادة المملكة العربية السعودية وعزيمتها الفائقة على تحقيق رؤيتها الطموحة. نحن على ثقة بأن مفهوم فندق 101 سيساهم بشكل ملموس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إضافة آلاف الغرف الفندقية، وفي ذات الوقت يساهم في تحقيق رؤيتنا العالمية ببناء مليون غرفة فندقية لفندق 101 حول العالم."

كما قالت الرئيسة التنفيذية لفندق 101، السيدة هانا يولّو-لوتشيني: "نشعر بالحظ الكبير لتواجدنا مع شركاء محليين متميزين يشاركوننا الطموح لتوسيع علامة فندق 101 بسرعة في المملكة، التي تُعد واحدة من 25 دولة مستهدفة ضمن خطتنا التوسعية العالمية. نرى فرصاً هائلة في المملكة، خصوصاً مع النمو المتسارع في السياحة المحلية والدولية، ونتوقع أن تكون السوق السعودية من بين أهم وأبرز الأسواق لفندق 101 على مستوى العالم."

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة هورايزن، السيد عبد الرحمن شربتلي: "بفضل نموذج البناء السريع لفندق 101 ومعرفة مجموعة هورايزن العميقة بالسوق المحلية، سنتمكن من إضافة 10,000 غرفة فندقية عالية الجودة وبتكلفة معقولة في مختلف أنحاء المملكة – دعمًا لرؤية 2030، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوسيع الخيارات المتاحة للحجاج والسياح ورجال الأعمال على حد سواء."

وأضاف شربتلي: "تُدرك مجموعة فنادق 101 الفرص الاستراتيجية التي توفرها السوق السعودية، وتؤكد التزامها بتقديم تجربة فندقية موحدة وقابلة للتوقع بمعدل 500 غرفة لكل موقع، لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية لسوق المملكة، حيث استقبلت المملكة العربية السعودية في عام 2023، 27 مليون سائح دولي، و79 مليون سائح محلي، لتتجاوز بذلك حاجز 100 مليون زائر، مع إنفاق إجمالي بلغ 67 مليار دولار أمريكي، ما يبرهن على متانة قطاع السياحة السعودي. وتسعى المملكة إلى استقبال أكثر من 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام تطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة في قطاعات مثل الفنادق، والتسوق، والمطاعم، والنقل.

نبذة عن مجموعة هورايزن:

تعد مجموعة هورايزن شركة استثمارية سعودية يقع مقرها الرئيسي في المملكة، ويقودها الأخوان خالد وعبد الرحمن شربتلي، وائل دقال. تركز المجموعة على الدخول في شراكات واستثمارات ضمن القطاعات الحيوية لرؤية المملكة 2030 بالتعاون مع شركات عالمية رائدة. وتُعرف المجموعة بشراكاتها وتحالفها مع كيانات كبرى مثل مجموعة النهلة وساماكو، وتتمتع بريادة سوقية خاصة في مجالي الضيافة والتصنيع.

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