أعلنت شركة ريف لكشري للتطوير عن بدء أعمال البناء الفعلية لمشروعها الرائد ريف 1000 في قلب مجمع دبي لاند السكني .(DLRC) يُشكل هذا الحدث غرس حجر الأساس لمبنى فريد من نوعه، يضم أول شرفة مغمورة في العالم مُسجّلةٍ بملكية فكرية ومزوّدة بتبريد خارجي مُبتكر، ما يجعله إضافة مُميزة للمشهد العقاري ومُساهمةً قيّمة في تحقيق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز.

تضمّن حفل وضعِ حجرِ الأساسِ غرسَ أولِ شجرةِ زيتون، ترمزُ إلى التزامِ مشروع ريف 1000 بالاستدامة. وهي الشجرةُ الأولى من أصل 126 شجرةِ زيتونٍ ستكونُ جزءًا من مشروع ريف 1000، ممّا يعكس الارتباط الوثيق بالطبيعة والقيم الخالدة للمشروع.

يقدّم مشروع REEF 1000 ابتكارًا عالميًا فريدًا من نوعه، وهو الشرفةُ المغمورة الحاصلة على ملكية فكرية والمُزوّدة بنظامِ تبريد خارجيّ. هذه التقنيةُ المبتكرة تُحوّل المساحاتِ الخارجيةَ إلى أجواء مثالية، تُمكّنُ المقيمينَ من الاستمتاعِ بالهواءِ الطلق وجمالِ الطبيعة في راحة تامة على مدارِ العام، مهما تَغيّرت الفصول.

وفي كلمته خلال الحفل أكّد السيد سامر عمبر، الرئيس التنفيذيّ لشركة ريف لكشري للتطوير:

نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع المبتكر الذي يُجسّد رؤيتنا للتميز والابتكار في قطاع العقارات الفاخر. "ريف 1000" يُمثل إضافة قيّمة لمجتمع دبي لاند السكني، ونحن على ثقة بأنه سيُصبح وجهة مفضلة للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة فاخر يُلبي تطلعاتهم العصرية.

يُعيد ريف 1000 مفهوم السكن الفاخر في دبي، من خلال الدمج بين الابتكارات المتقدّمة، والالتزام بالرفاهية والاستدامة، موفرًا بيئة متكاملة تلبي مختلف أنماط الحياة العصرية.

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