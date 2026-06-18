دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أبرز المجموعات العائلية الإماراتية متعددة الأنشطة، عن استثمار استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإطلاق VetHealth، وهي وحدة أعمال جديدة متخصصة في قطاع الطب البيطري، تهدف إلى توفير حلول عالمية المستوى في مجال صحة الحيوان لمجموعة أوسع من المؤسسات والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.

ويعكس هذا الاستثمار قناعة شركة الخياط للاستثمار بأن صحة الحيوان تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الإقليمي، وتعزيز مرونة منظومات الصحة العامة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال VetHealth، تسعى الشركة إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية في المنطقة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051.

وتتخذ VetHealth من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا ًرئيسياً لها، حيث تدعم قطاع الإنتاج الحيواني، إلى جانب قطاع الحيوانات الأليفة الذي يشهد نمواً متسارعاً. ويأتي إطلاق الشركة في وقت يتوقع فيه أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية البيطرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 6.91 مليار دولار أمريكي[1] بحلول عام 2033، مدفوعاً بالطلب المتزايد على تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى جانب النمو الملحوظ في معدلات اقتناء الحيوانات الأليفة.

وعند انطلاق أعمالها، ستعمل VetHealth من خلال خمسة قطاعات رئيسية تشمل: الأدوية البيطرية، والمنتجات البيولوجية، والأمن الحيوي، والتغذية، والتشخيص. كما ستتعاون الشركة بشكل وثيق مع كبرى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في هذه المجالات، بهدف تسريع توسعها في الأسواق الإقليمية ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل.

واستناداً إلى الإرث العريق لشركة الخياط للاستثمار الممتد على مدار ستة عقود في قطاع الرعاية الصحية، ستوفر VetHealth منصة متكاملة تجمع بين الخبرات العالمية والحلول المتخصصة لخدمة قطاع صحة الحيوان في المنطقة.

وتتمتع VetHealth بالجاهزية الكاملة لخدمة شريحة واسعة من العملاء، تشمل مزارع الانتاج الحيواني ومصانع الأعلاف، والعيادات البيطرية والصيدليات، والجهات الحكومية العاملة في مجالات رعاية الحيوان والأمن الحيوي للحيوانات المنتجة للغذاء. ومن خلال الجمع بين خبرات شركة الخياط للاستثمار في مجال الابتكار الصحي وشبكة التوزيع الإقليمية الواسعة التي تمتلكها، يعزز هذا الاستثمار مكانة المجموعة كإحدى القوى المؤثرة في قطاع صحة الحيوان على مستوى المنطقة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال زيد سعد الخياط، العضو المنتدب لشركة الخياط للاستثمار: "تمثل صحة الحيوان عاملاً استراتيجياً داعماً للأمن الغذائي والصحة العامة والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد. ومن خلال هذا الاستثمار، نعمل على بناء منصة إقليمية تربط الحكومات والمنتجين والأطباء البيطريين والشركاء العالميين بحلول موثوقة ومعاير عالمية. ويعكس هذا المشروع التزاماً طويل الأمد بتعزيز المنظومات التي تحمي الحيوانات والإنسان والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة".

من جانبه، قال مالك حسان، مدير عام AKI Environmental - VetHealth: "نحرص في شركة الخياط للاستثمار، على الاستثمار في القطاعات التي تخلق قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع. وتجسد VetHealth إيماننا بأهمية الرعاية المسؤولة والرحيمة. ونحن ملتزمون بدعم المتخصصين والمؤسسات ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع، بما يسهم في تعزيز صحة الحيوان وضمان استدامة إنتاج الغذاء في المنطقة".

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

أسس الدكتور سعد الخياط شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي، كشركة إماراتية عائلية رائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، تعمل في مجال متعددة مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11000 موظف ينتشرون في الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 6202، وفقاً لمجلة فوربس الشرق الأوسط.

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