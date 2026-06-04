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دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة: ﺳﺠّﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻲ دﺑﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﺎرزة ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻌﺪ أن Senior ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻴﻦ ﺣﺠﺎرAssociate ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ Provident Estate، ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ OMNIYAT ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 100 ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﻮة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﲆ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﻴﻦ.وﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ دﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل، ووﺟﻬﺔ راﺋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺗﺴﺠﻴﻞ زﺧﻢ ﺗﺼﺎﻋﺪي واﺿﺢ.
وﻓﻲ ﺳﻮق ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺣﺠﺎر ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻮق ﻋﲆ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ. وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻓﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﺤﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال، واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وأداء اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة، وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﺪﺑﻲ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺟﺬﺑﺎ ً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ إﻧﺠﺎزا ً ﺗﺠﺎرﻳﺎ ً ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ اﻟﺜﻘﺔ، واﻟﺴﺮﻳﺔ، واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻇﺮوف ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة.
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ً ﻋﲆ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز، ﻗﺎل ﻟﺆي اﻟﻔﻘﻴﺮ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ Provident Estate: “اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻻ ﺗ ُﺒﻨﻰ ﻋ ﲆ ،Provident Estate اﻟﻔﺮﺻﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، وﻓﻬﻢ اﻟﺴﻮق. إﻧﺠﺎز ﻟﻴﻦ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻧﻮاﺻﻞ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻓﻲﺣﻴﺚ ﺗ ُﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ.”
وﻋﲆ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 26 ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ دﺑﻲ، ﺑﻨﺖ ﻟﻴﻦ ﺣﺠﺎر ﺳﻤﻌﺔ راﺳﺨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، واﻟﻨﺰاﻫﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة، أﺳﺴﺖ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ،Farfetchو ،Louis Vuittonو ،LVMH ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﺜﻞوGraff، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺴﻤﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام.
واﻟﻴﻮم، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ Senior Associate ﻓﻲ Provident Estate وﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ دوﻟﻴﺔ راﺋﺪة، ﺗ ُﻌﺮف ﺣﺠﺎر ﺑﻤﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻔﺮص، ﺑﻞ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ واﺿﺤﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮي، ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ Provident Estate: “أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ دﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ً ووﻋﻴﺎ ً ، ﻓﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ أﺻﻮل ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻮﻗﻌﺎ ً ﺣﻴﻮﻳﺎ ً ، وﺟﺪوى ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ. ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷوﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز، ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﺠﺎر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﻧﻬﺞ إﻧﺴﺎﻧﻲ وﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء. ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﺼﻔﻘﺎت ﻋﺎﺑﺮة، ﺑﻞ ﻛﻌﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗ ُﺒﻨﻰ ﻋﲆ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻟﻮﻻء، واﻟﺤﻀﻮر، واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻤﻖ، وﻻ ﺗﻘﺪم ﻧﺼﻴﺤﺔ دون ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺔ وﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ووﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ
وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻦ ﺣﺠﺎر: "ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ، ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﺮﻛﻪ ﻋﲆ إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮواﺗﻬﻢ
وﺗﺴﻠﻂ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 100 ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ، اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎذﺑﻴﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ أﺻﻮل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة، وأﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﺳﻮاق اﻟﻌﻘﺎرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻧﻤﻮا ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ، ورواد اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، وأﺻﺤﺎب اﻟﺜﺮوات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ دﺑﻲ، ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﲆ زﺧﻤﻪ اﻟﻘﻮي ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ Provident Estate
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم 2008، رﺳّﺨﺖ Provident Estate ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ دﺑﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻳﺘﺤﺪث أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻟﻐﺔ، ﻣﻊ ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪراﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ.
وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت، اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ، اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة، اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﲆ اﻟﻤﺨﻄﻂ، اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وإدارة اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز دورﻫﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻣﻮﺛﻮق ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ واﻟﻤﻼك ﻓﻲ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻌﻘﺎري.
Website: www.providentestate.com
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