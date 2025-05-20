أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة بيوت، الرائدة في مجال العقارات الرقمية في دولة الإمارات، عن تحقيقها نسبة امتثال كاملة بنسبة 100% لجميع المتطلبات التنظيمية التي حددها مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق العقارية في أبوظبي.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري للمرحلة المرحلة الأولى من منصة "مضمون"، أول منصة حكومية لخدمات الإدراج المتعدد (MLS) في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المركز المستمرة لتعزيز موثوقية المعاملات العقارية ورفع كفاءة عمليات التحقق والإعلان في إمارة أبوظبي. وتهدف المنصة إلى تنظيم عمليات التحقق من العقارات والإعلانات المرتبطة بها، من خلال ضمان إدراج العقارات الموثّقة فقط، ومنح الحق الحصري لما يصل إلى ثلاثة وسطاء معتمدين لإدارتها.

وتمتلك بيوت أدوات وحلولا تقنية مبتكرة مثل لطالما التزمت "بيوت" بالحد من الإعلانات غير الدقيقة أو على منصتها، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات والحلول التقنية المبتكرة، من أبرزها ميزة TruCheck™ التي تتيح للمستخدمين التحقق من العقارات المدرجة والتأكد من صحتها بالإضافة إلى تعيين فرق عمل متخصصة تهتم بمراجعة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير المحددة، وذلك للحد من الإعلانات غير الدقيقة على منصتها. فرق عملها المتخصصين الذين يعملون على مراجعة الإعلانات وضمان التزامها بالمعايير المحددة.

رؤية مشتركة لسوق أكثر شفافية

وتعليقًا على ذلك، أكد حيدر خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "إن تحقيق نسبة الامتثال الكاملة هو نتيجة لجهود استراتيجية مستمرة تهدف إلى دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، وتعزيز ثقة المستخدمين من خلال تقديم تجربة رقمية آمنة، وموثوقة، ومبنية على بيانات دقيقة".

وقال حيدر خان: "لطالما كانت بيوت في طليعة الجهات الساعية إلى تطوير حلول ومبادرات مبتكرة تحدّ من الإعلانات الوهمية وتضمن دقة وموثوقية المعلومات المدرجة على منصتها، تعزيزًا لثقة المستخدمين ورفع مستوى شفافية السوق. ونحن نُشيد بمبادرة (مضمون) التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري، لما تحمله من أهداف جوهرية ستُسهم بلا شك في تحسين جودة التعاملات وتعزيز الانضباط في السوق العقارية."

في هذا الإطار، تجدد "بيوت" التزامها التام بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري والمضي قدمًا في تطوير آليات الامتثال، وتبني حلول تقنية متقدمة تُعزز من نمو السوق العقارية بشكل آمن ومستدام، وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية من مستثمرين، ووسطاء، ومطورين.

يُذكر أن "بيوت" قد وقّعت اتفاقية تعاون مع مركز أبوظبي العقاري في العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى الشفافية وجودة البيانات في السوق العقارية.

نبذة عن "بيوت":

يعد موقع "بيوت" المنصة المتخصصة الأكثر ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء وبيع وتأجير العقارات. يوفر الموقع رؤىً تفصيلية وموارد محتوى شاملة، وإحصاءات محدثة تتيح للمستخدمين من المستأجرين أو المستثمرين في القطاع العقاري اتخاذ القرار الأفضل عند البحث عن العقارات في مختلف إمارات الدولة.

منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت شركة "بيوت" نموًا متسارعًا، ليس فقط من حيث زيادة الشركاء العقاريين الذين تعمل معهم، وإنما من حيث نمو عدد الزيارات، وعمليات البحث التي شهدها الموقع خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تعيين حيدر علي خان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2014، ساهم بمواصلة مسيرة النمو على مدار السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك إكمال جولات متعددة من التمويل من كبرى الشركات التمويلية، بما في ذلك "ناسبرس"، "كي سي كي"، و"إكزور" وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وفي عام 2019، أعلنت "بيوت" إطلاق موقع بيوت.السعودية من الرياض.

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