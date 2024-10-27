



• سيساهم هذا التخصيص في جعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي عن طريق دعم مجموعة قوية من الشركات العالمية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة.

قام الصندوق بتعيين أعضاء من خبراء عالميين ومستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي لتكوين مجلس استشاري يدعم الشركات الناشئة التي يهدف الاستثمار بها. وتشمل خبرة الأعضاء مناصب عالمية في شركات مثل ميتا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وأمازون وغيرها من المؤسسات الرائدة في المجال.

تشير التوقعات أن تسجل المملكة العربية السعودية أرباحًا بقيمة 135 مليار دولار من مجال الذكاء الاصطناعي وحده، أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقرير حديث لشركة PwC .

الظهران، المملكة العربية السعودية- أعلن واعد فنتشرز، صندوق استثمار رأس المال الجريء البالغ قيمته 500 مليون دولار والمملوك بالكامل من قبل أرامكو السعودية، عن تخصيص 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات العالمية في مراحلها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وللمساعدة في تحديد تلك الاستثمارات الإستراتيجية وتسريع التوطين للشركات الناشئة العالمية، قام الصندوق بتعيين مجلس استشاري يتكون من خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل خلفية أعضاء مجلس الإدارة خبرات متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجالات البحث والتطوير والأوساط الأكاديمية وريادة الأعمال؛ حيث قاد بعضهم مناصب في شركات مثل Meta وAmazon وMIT وOxford وغيرها من المؤسسات الرائدة في المجال.

وقال المهندس أنس القحطاني، الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق واعد فنتشرز: "إن قرارنا الاستراتيجي لتخصيص نسبة من استثماراتنا للذكاء الاصطناعي متجذر في فهمنا العميق لاحتياجات منظومة ريادة الأعمال في المملكة. من خلال تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال بالذات، نهدف إلى تسريع تطوير التقنيات المتقدمة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، ووضع المملكة العربية السعودية كمركز رائد عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. سيؤدي هذا الاستثمار إلى تحفيز رواد الأعمال المحليين، كما سيساهم أيضًا في توطين الكفاءات العالمية، مما يفتح المجال للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي”.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية أرباحاً تقدر بـ 135مليار دولار من تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، متجاوزة بذلك الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. ويساهم ذلك في جعل مجال الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة، حيث من الممكن أن يشكل المجال أكثر من 12% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في عام 2030.

وتمثل استراتيجية صندوق واعد فنتشرز الجديدة للذكاء الاصطناعي مبادرة أخرى تتماشى مع التزامه بالاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الإمكانات العالية والشركات الرائدة في تقنيات البنية التحتية، حيث أعلن الصندوق خلال الأشهر القليلة الماضية عن استثماره في شركة ريبيليونز (Rebellions) الكورية لرقائق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شركة (AiXplain) الامريكية، وهي شركة رائدة في توفير البنية التحتية الأساسية لتسريع عمليات تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن صندوق واعد فنتشرز

واعد فنتشرز هو صندوق استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة أرامكو السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي ونمو الأعمال الجديدة في المملكة من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو. يدير الصندوق محفظة تضم أكثر من 70 شركة ناشئة، حيث يقدم الدعم الشامل لتلك الشركات من استثمار رأس المال الجريء وتوفير الوصول إلى خدمات الشركاء. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. للمزيد عن التفاصيل، تفضل بزيارة www.waed.net

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