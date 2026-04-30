أكثر من 9,000 منزل تم تسليمها حالياً في الوجهة العصرية المتكاملة في الشارقة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: سجّلت أرادَ إنجازاً جديداً عبر إكمال أكثر من 100 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مهدرة للوقت في مواقع العمل بالجادة، المجتمع المتكامل الذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي في الشارقة الجديدة. هذا، وتتبنى أرادَ منهجية مبتكرة ترتكز على إعطاء الأولوية للعنصر البشري، حيث تؤكد هذه المحطة المهمة ضمن مسيرة الشركة مدى التزامها بأولويات الصحة والسلامة في جميع مشاريعها الحضرية.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير في مجال الصحة والسلامة المهنية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية في حي نسيج بالجادة في وقت سابق من هذا العام، حيث تم حتى الآن تسليم أكثر من 9,000 منزل ضمن المخطط الرئيسي الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع منذ بدء أعمال البناء في عام 2018.

وتتميز الجادة بمجمّع حديث للمكاتب والشركات، وقلبٍ ثقافي مزدهر، ومساحاتٍ ترفيهية رحبة نابضة بالحياة، حيث يقطنها حالياً أكثر من 20,000 نَسمة. وتشمل الأعمال المنجزة في المجتمع المتكامل القطاعات السكنية، والبيع بالتجزئة، والضيافة، والترفيه، والرياضة، والتعليم، والتجارة، والبنية التحتية، وتنسيق الحدائق، وقد تم تسليم أول باقةٍ من المنازل للمالكين في المجتمع في بداية عام 2021.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "تظل سلامة العاملين في الخطوط الأمامية على رأس أولويات أرادَ، سواءً أكان ذلك في الجادة أم في أيٍ من مشاريعنا الأخرى"، وأضاف: "نفخر بزملائنا وشركائنا على هذا الإنجاز المفصلي، والذي يرسّخ معياراً جديداً للصحة والسلامة في قطاع التطوير العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وتابع الخشيبي: "لقد رسّخنا في أرادَ ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة، وتطبيق أنظمة وإجراءات صارمة، واعتماد نهجٍ استباقي لإدارة المخاطر ضمن مشاريعنا، مما أتاح لفرقنا ومقاولينا واستشاريينا وسائر أصحاب المصلحة تقديم عنصر السلامة على أي ضغوط تشغيلية محتملة في مواقع العمل. ويُعدّ تسجيل أكثر من 100 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مهدرة للوقت في الجادة دليلاً ملموساً على مدى التزامنا بأعلى معايير الصحة والسلامة والتميز البيئي، إلى جانب انضباطنا التشغيلي الاستثنائي".

جديرٌ بالذكر أن مجتمع الجادة سيضم عند اكتماله أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وأربعة فنادق، ومركز تجاري رئيسي جديد على مستوى الإمارة، وثلاث مدارس دولية، ومول كبير، وذلك ضمن مخطط رئيسي أخضر مستدام. وتتميز هذه الوجهة العصرية بموقعٍ استراتيجي على مقربةٍ من شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق الذيد، وعلى بُعد 7 دقائق بالسيارة من مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة من مطار دبي الدولي.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

