"محمد العبار": استثمارات تبلغ 100 مليار جنيه مصرى و دفعه مقدمه تصل لملايين الدولارات ،المشروع يعزز رؤيتنا المتفائلة للفرص الاستثمارية الكبرى في السوق المصري ويعكس التزامنا بإحداث تطوير عمراني قائم على الابتكار والاستدامة.

وقعت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" بشرق القاهرة، اتفاقية شراكة مع شركة إعمار مصر للتنمية ، لتطوير أول مشروع سكني متكامل بمدينة "مدى" بشرق القاهرة بقيمه حاليه للتعاقد تبلغ نحو 14 مليار جنيه.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال المؤتمر الذي نظمته شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية بمدينة مستقبل سيتي، على هامش توقيع التعاقد الجديد، بحضور المهندس أيمن القوصي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة،و مؤسس شركة إعمار العقارية -محمد العبار، والمهندس مصطفي القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصرللتنمية ، وبمشاركة واسعة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يهدف التعاقد الجديد إلى تنمية وتطوير قطعة أرض بمساحة 500 فدان في مدينة "مدى"، الواقعة على طريق ميدار، وفق نظام اقتسام الإيرادات. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين شركتي "ميدار" و"إعمار مصرللتنمية "، عبر ذلك المشروع الذي من المتوقع ارتفاع قيمة استثماراته المستقبلية إلى 100 مليار جنيه و قيمه مقدمة تصل الي ملايين الدولارات.

ومن جانبه، رحب المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بتوقيع الشراكة الجديدة مع "إعمار مصرللتنمية"، لما تمتلكه من سجل طويل في مجال التطوير العمراني داخل مصر وخارجها، وكأحد محاور استراتيجية "ميدار" في اختيار أفضل الشركاء الاستراتيجيين في السوق العقاري. وأوضح أن إبرام "ميدار" لأولى تعاقداتها في مدينة "مدى" تضيف إلى سجل نجاحاتها في تنمية محفظة أراضيها كوجهة استثمارية متميزة، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة مع "إعمار مصرللتنمية" في مدينة "مدى" سيحقق نقلة نوعية في تقديم نموذج عالمي مبتكر للمجتمعات العمرانية المتكاملة، يشمل الخدمات الترفيهية، والتعليمية، والطبية، والتجارية.

وبدوره، أعرب محمد العبار، مؤسس شركة إعمارالعقارية ، عن سعادته بالتعاون مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ، قائلاً: "نفخر بالإعلان عن هذا المشروع الضخم الذي يعزز رؤيتنا المتفائلة للفرص الاستثمارية الكبرى في السوق المصري ويعكس التزامنا بإحداث تطوير عمراني قائم على الابتكار والاستدامة، ليُمثل هذا المشروع إضافة قوية لسوق العقارات المصري، وسيكون نموذجاً للمجتمعات العصرية المتكاملة التي تواكب تطلعات العملاء في الحصول على تجربة معيشية فريدة."

وأضاف: " جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ". وأكد أن اعمار مصر للتنمية تعتز بوجودها ونجاحاتها الكبرى في السوق العقاري المصري، وتجدد التزامها بتقديم مشروعات سكنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبي احتياجات السوق العقاري المصري.

وتابع: "نهدف إلى أن نكون شركاء في التنمية العمرانية التي تشهدها مصر في البنية التحتية والمناطق الحضرية الجديدة، من خلال تقديم مشروعات عقارية تتميز بتصاميم معمارية مبتكرة بأعلى معايير الجودة. وأكد أن إعمار تلتزم بمعايير الاستدامة البيئية في جميع مشروعاتها، من خلال استخدام تقنيات ذكية وصديقة للبيئة وتخصيص مساحات خضراء واسعة، كما تراعي توفير جميع الخدمات التي يحتاجها السكان لتضمن لهم التمتع بمجتمع سكني عصري ومتكامل. "

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "مدى" هي أحدث مدن "ميدار" وهي من مدن الجيل الخامس في مصر، وتقع داخل موقع متميز بشرق القاهرة قلب مدينة القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية ومطار القاهرة الدولي، ووسط أبرز المحاور والطرق الرئيسية، مثل: محور الأمل وطريق القاهرة – السويس والطريق الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي.

نبذة عن شركة "ميدار":

تأسست شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهي أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، وهي من أوائل الشركات التي طبقت مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة في مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر وهي (بنك مصر – بنك الاستثمار القومي -– البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).

وتعتبر "ميدار" الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك "ميدار" محفظة أراضي تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر "مستقبل سيتي" هي أول المدن التي أطلقتها "ميدار" وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت "ميدار" في جذب أكثر من 20 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير مشروعاتهم في مدينة "مستقبل سيتي"، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة "مدىMADA "والتي تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية - Theme Park - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية)، لتستوعب مدن "ميدار" مليون نسمة تقريباً بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.

وبجانب المدن التي أسستها "ميدار"، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطني المدن المملوكة لشركة "ميدار" والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقني، بشكل يؤكد انفراد "ميدار" بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.midar.org

نبذة عن شركة "إعمار مصر للتنمية":

تُعد إعمار مصرللتنمية واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، وهي شركة تابعة لمجموعة إعمار العقارية العالمية. منذ دخولها السوق المصري، التزمت إعمار مصرللتنمية بإعادة تعريف معايير الحياة العصرية من خلال تقديم مشروعات سكنية وتجارية فاخرة تتميز بأعلى معايير الجودة والابتكار. وتضم محفظة مشروعات الشركة مشروع مراسي في الساحل الشمالي، والذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية المتكاملة في المنطقة، ومشروع أب تاون كايرو، والذي يوفر تجربة معيشية راقية في قلب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع ميڤيدا في التجمع الخامس ، والذي يجمع بين الفخامة والاستدامة، ومشروع كايرو جيت في مدينة الشيخ زايد، والذي يعكس مفاهيم الحياة العصرية بأسلوب راقٍ، إلى جانب مشروع بيل ڤي في زايد الجديدة ومشروع سول في الساحل الشمالي.

وجدير بالذكر ، على مدار 18 عامًا، عززت إعمار مصرللتنمية وجودها في السوق المصري من خلال استثمارات ضخمة، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروعات الجديدة إلى 1.2 تريليون جنيه مصري (31.3 مليار دولار أمريكي)، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز قطاع العقارات و بتسليم أكثر من 12,900 وحدة سكنية و9 فندقًا ومنتجعًا، مما يؤكد مكانتها الرائدة في السوق العقاري المصري. كما يعمل في إعمار مصرللتنمية فريق عمل يسعون جاهدين لدعم وتنمية القطاع العقاري من خلال الابتكار والتميز، مما يرسّخ مكانة الشركة كمطور عقاري من الطراز الأول.

إلى جانب ريادتها في قطاع العقارات، تُظهر إعمار مصرللتنمية التزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي. كما تسهم الشركة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات المحلية عبر مبادرات تركز على الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. كما تستثمر الشركة ايضاً في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق التي تعمل بها.

-انتهى-

#بياناتشركات