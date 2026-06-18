باكو، أذربيجان – أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتسهيل تمويلي بقيمة 100 مليون يورو قدّمه كل من بنك آي إن جي (ING) الألماني وبنك إس إم بي سي (SMBC) إنترناشيونال البريطاني إلى بنك التصدير والاستيراد التركي (Turk Eximbank).

وجرى توقيع الصفقة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عُقدت في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

وتوفر المؤسسة بموجب هذه الصفقة بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسات المملوكة للدولة لمدة عشر سنوات، بما يُمكّن بنك التصدير والاستيراد التركي من الحصول على تمويل طويل الأجل لتوسيع نطاق تمويل الصادرات للشركات التركية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخدم بنك التصدير والاستيراد التركي شريحة واسعة من الشركات التركية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر منها. ومن المتوقع أن يسهم هذا التسهيل في توسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، بما يتيح لهذه الشركات تنمية أعمالها، والتوسع في أسواق جديدة، ودعم خلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية تركيا الرامية إلى تعزيز نمو الصادرات.

وفي تعليقه على الصفقة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات " تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية صادرات تركيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. ومن خلال هذا التسهيل، تسهم المؤسسة في دعم بنك التصدير والاستيراد التركي لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل التنافسي للشركات الساعية إلى التوسع خارج الأسواق المحلية. وتجسد هذه الاتفاقية القيمة العملية للتعاون متعدد الأطراف في تعزيز التجارة، ودعم نمو الشركات، وتحقيق أثر تنموي مستدام."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: ICIEC-Communication@isdb.org

-انتهى-

#بياناتشركات